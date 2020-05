Káosszal tetézte a járványhelyzetet Karácsony

Belföld

Lokál ,

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet március 11-i kihirdetése óta Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlés összehívása nélkül, egy személyben hozhat döntéseket, és irányíthatja Budapestet. Emiatt persze sem a hazai ellenzék és lakájmédiája, sem a brüsszeli bevándorláspárti elit nem emelt kifogást. De hogyan is vezeti a fővárost Karácsony? Ha osztályoznunk kellene, nem állna túl fényesen a főpolgármester bizonyítványa.

Arat a vírus az idősotthonban

Talán a legsúlyosabb eset a fővárosi fenntartású, Pesti úti idősotthoné, mely során több száz lakó fertőződött meg koronavírussal, ­38-an pedig meghaltak. A vizsgálatok során kiderült, hogy az otthonban nem volt főállású orvos, aki idejében megvizsgálhatta volna a betegeket. Az intézményben már tavaly november óta rendkívül rossz higiénés állapotok uralkodtak, a vizsgálatok szerint még az alapvető fertőtlenítést sem végezték el megfelelően. Karácsony végig a kormányra mutogatott, pedig azóta újabb hat, fővárosi fenntartású idősotthonban ütötte fel a fejét a járvány. Arról pedig mélyen hallgat a főpolgármester, hogy a kormány ez évtől, öt éven keresztül biztosít évi kétmilliárd forintos többletforrást a fővárosi önkormányzatnak egészségügyi célokra.

Tömegnyomor a BKV-n

Karácsony Gergely úgy vélte, hogy a koronavírus-járvány miatt kevesebb az utas, ezért április elsején, szerdán a szombati menetrendet vezettette be a BKK járatain. Az utasok közötti másfél méteres távolság tartása ezért lehetetlenné vált a ritkábban járó járműveken. A sikertelen akció után néhány nappal utasította a BKK vezérigazgatóját, hogy a szünidei menetrend szerint közlekedjenek a járművek. Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója szakmaiatlan és átgondolatlan döntésnek nevezte Karácsony intézkedését, és a járványhelyzethez illeszkedő teljesen új menetrendet javasolt bevezetni. Karácsony tegnap kirúgta a BKK vezérigazgatóját, akit a jelek szerint bűnbaknak tesz meg, hiszen a főpolgármester a járványügyi helyzet nem megfelelő kezelésére hivatkozott döntésénél.

Hadüzenet az autósoknak

A lehetséges káoszra hivatkozott, azonban csak nem mert szembemenni a kerületi polgármesterekkel, ezért nem vezette be az ingyenes parkolást Karácsony Gergely a fővárosban. Mivel a döntés tehermentesíti a tömegközlekedést, a kormány elrendelte, hogy a járvány idején, egész Magyarország területén ingyenes legyen a parkolás. Az operatív törzs később a Lokálnak hatékonynak nevezte az intézkedést, hiszen emiatt csökkent a tömegközlekedésen utazók száma. Azóta is azt tapasztalják a budapestiek, hogy az intézkedés miatt nem lett káosz, van elég parkolóhely.

Csigatempót szeretne a fővárosban

A főpolgármester újabb autósokat bosszantó ötlete, hogy 2021-től általános sebességkorlátozást vezetne be Budapesten: a főutakon hetvenről ötvenre, a mellékutakon pedig ötvenről harmincra csökkentené a megengedett legnagyobb sebességet. Az előterjesztést egységes felhördülés követte, sem a Magyar Autóklub, sem ­Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója nem látta indokoltnak az ötletet, és a felmérések szerint az emberek is elutasítják Karácsony bizarr ötletét.

Felesleges biciklisáv a körúton

Nemrégiben ötezer méternyi, ideiglenes kerékpársávot festettek fel főleg a Nagykörúton, és több tíz kilométernyi sáv felmázolását tervezik a városban. Az intézkedés célja a főpolgármester szerint az autós forgalom visszaszorítása, azonban a szakemberek szerint a megoldás az, hogy a közlekedésre szánt tereket alkalmassá teszik az autós és kerékpáros közös közlekedésre. A Nagykörúton most például a dugóban veszteglő autók tömegeit és mellettük magányosan elsuhanó kósza biciklistákat látni.

Fizuemelés a haveroknak

A Tarlós István idején bevezetett szigorú bérpolitikát eltörölve óriási fizetésemelést adott a fővárosi cégek vezetőinek a főpolgármester. Ezzel jobbára azok a cégvezetők jártak jól, akik már a 2010 előtti szocialista-liberális kormányok alatt is vezető szerepet töltöttek be. E mellett megemelte a főpolgármesteri hivatal apparátusát is. Az már csak hab a tortán, hogy a korrupciós ügyekbe keveredett kispesti szocialista polgármestert, Gajda Pétert nevezte ki az ügyrendi, nemzetiségi, összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság elnökének. Kecskére káposztát…

Hajléktalanszálló a városházán

Szakmai szempontból is értelmezhetetlen válaszokat ad a baloldali főpolgármester a hajléktalankérdésre. A helyiek megkérdezése nélkül egy Kőbányai úti lakásba költöztették be egy hajléktalanszálló lakóit, majd Csepelen tervezett hasonló akciót, a Soros-aktivista Misetics Bálinttal karöltve egy iskolaépületben akartak szállót kialakítani. Végül, a tiltakozások láttán azt találta ki a főpolgármester, hogy a városházára költözteti a hajléktalanokat.