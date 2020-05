Kapás Boglárka: Most rátok is szükség van a küzdelemben!

Extra

Egyre több potenciális vérplazmadonor jelentkezik – mondta a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főigazgatója, Vályi-Nagy István az operatív törzs korábbi sajtótájékoztatóján. Közölte: körülbelül háromszáz lehetséges donort értesítettek levélben, arra biztatva őket, hogy váljanak vérplazmadonorrá. Sokuknak ugyanis megfelelő az immunválaszuk a koronavírus ellen, és a vérplazmájukkal életet menthetnek, mert azt olyanoknak is be lehet adni, akikben nincsenek meg a megfelelő ellenanyagok. A korábban koronavírus-fertőzésen átesett úszónk, Kapás Boglárka is adott vérplazmát.

„Én már részt vettem a koronavírus elleni harcban, vérplazmát adtam, most rátok is szükség van a küzdelemben!” – üzent a sportoló a Lokálon keresztül. Mint ismert, reprezentatív minta alapján, több tízezer fő bevonásával átfogó szűrővizsgálatba kezd május 1-jétől a Semmelweis Egyetem vezetésével és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával a négy hazai orvosképző. A vizsgálatsorozat célja, hogy pontos képet kapjanak a járvány kiterjedéséről és az új típusú koronavírussal fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról. A tesztelésben való részvétel önkéntes és ingyenes, de óriási a felelősségük azoknak, akiket véletlenszerűen, a KSH adataira támaszkodva levélben és telefonon megkeresnek.

„Közös érdekünk, hogy aki levélben, telefonon vagy az Ügyfélkapun keresztül értesítést kapott, el is menjen a szűrésre. Országos szinten a Központi Statisztikai Hivatal segítségével választották ki a résztvevőket különböző szempontok szerint, pl. életkor, lakhely, nem stb. Az értesítések kézbesítése folyamatos. Lesz ismétlő szűrés is, a tervekben új helyszínek is szerepelnek, így aki most nem kap értesítést, még sorra kerülhet. A 65 év felettiekhez, illetve a krónikus betegekhez pedig házhoz megy a szűrőautó” – mondta lapunknak a többszörös Európa- és világbajnok, olimpiai bronzérmes úszó.