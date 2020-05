Belföld

MTI ,

Karácsony Gergely cserbenhagyta a Pesti úti idősotthon lakóit – hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezető-helyettese az MTI-hez vasárnap eljuttatott videónyilatkozatában.

Böröcz László azt mondta: “borzalmasabbnál borzalmasabb hírek” jönnek a Pesti úti idősotthonból. Mostanáig már 45 lakó meghalt és 310 fertőződött meg az idősotthonban.

Kiemelte: a hozzátartozók egyre rémesebb dolgokról számolnak be. Megerősítették, hogy az idősek orvosi ellátás nélkül voltak és nem figyeltek rájuk megfelelően. Most az is kiderült, hogy a járvány kitörésekor sok lakót kiszáradva, elhanyagoltan és alultápláltan szállítottak kórházba. Nem csak az orvosi felügyelettel van gond, hiszen feleannyi ápoló és gondozó van az idősotthonban, mint amennyi szükséges lenne – közölte a fideszes politikus.

Karácsony Gergelytől mégis csak magyarázkodást, hárítást hallunk, és másra mutogatáson kívül nem tesz semmit hetek óta – fogalmazott Böröcz László, hozzátéve: pedig most már egyértelmű, hogy Karácsonyék nem készítették fel az idősotthont a járványra és nem hozták meg időben a szükséges döntéseket.

“Amikor az első fertőzések voltak, Karácsonyék akkor sem cselekedtek sőt, az időseket elhanyagolják, és méltatlanul bánnak velük. Ez egyszerűen elfogadhatatlan” – jelentette ki Böröcz László.