Karácsony nem mert az áldozatok szemébe nézni

Karácsony Gergely ismét egy a kormányt támadó, minden felelősséget másra hárító szokásos Facebook-poszttal jelentkezett, amelyre Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója reagálva elmondta, kár, hogy a főpolgármester még egyszer sem ment el a Pesti úti idősek otthonába, és egy elhunyt rokonának sem nézett bele a szemébe.

Karácsony Gergely a fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthonban történt súlyos mulasztások és számos haláleset ellenére közösségi oldalán megint csak a felelősséget próbálta másra hárítani: „egyszer majd el kell számolni a járvány idején hozott minden döntéssel. Egyszer majd bele kell nézni az emberek szemébe” – írta a főpolgármester.

– Kár, hogy a főpolgármester még egyszer sem ment el a Pesti úti idősek otthonába, és egy elhunyt rokonának sem nézett bele a szemébe – reagált minderre Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Mint ismert, az intézmény az ország járványügyi gócpontja lett, kiemelkedően magas a halottak és a fertőzöttek száma. A legfrissebb adatok szerint már 44-en haltak meg, és több százan fertőződtek meg az intézményben.

Karácsony pedig ahelyett, hogy a kezébe venné a dolgokat, és személyesen meglátogatta volna az otthont és annak lakóit, inkább közösségi oldalán üzenget azoknak, akik cselekednek az ügyben.

Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában Karácsonyt elméleti embernek nevezte, aki egy bútort sem tud összeszerelni, és egy disznóvágáson sem veszik hasznát. Nagyobb baj, hogy a járványhelyzettel sem tudott mit kezdeni. A miniszterelnök szerint Tarlós István feltehetően a Pesti úti idősotthonban is „rendet rakott” volna, és megszervezi a védekezést. Karácsony inkább utólag ír majd kiváló tanulmányokat a járványról, csakhogy közben „meghalt több mint 40 ember”.

Eközben az is kiderült, hogy egy másik fővárosi fenntartású idősotthonban, a Kamaraerdei útiban is elszabadult a járvány: eddig 45 gondozottnál és 14 dolgozónál igazolták a koronavírus-fertőzést, a fertőzöttek közül öten elhunytak. A kormányhivatal itt is több hiányosságot állapított meg.