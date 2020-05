Keresztes Ildikó: Édesapám még mindig velem van

Extra

Közel négy éve már, hogy Keresztes Ildikó elveszítette édesapját, az énekesnő mégis úgy érzi, a mai napig képtelen volt feldolgozni, hogy apukája már nincs mellette. Mint mondja, a mélyebb időszakokban érzi, hogy vele van és támogatja őt odafentről.

Keresztes Ildikó sok más pályatársához hasonlóan önkéntes házi karanténba vonult még hetekkel ezelőtt a koronavírus miatt. Az énekesnő a Lokál Extrának elmondta, a helyzet mélyen érinti, de közel sem annyira viseli meg a bezártság, mint azt korábban várta. – Mindenkinek vannak nehezebb pillanatok az életében, most sokunkéban ez van, de én személy szerint arra gondolok, hogy volt már nekem nehezebb. Most tudok zenélni, alkotok, pihenek, igyekszem a jó oldalát meglátni, és optimista maradni – mondta Ildikó, aki azt is elárulta, mindennap gondol hőn szeretett édesapjára, akit évekkel ezelőtt veszített el. Mint mondja, apukája hiányát a mai napig nem tudta feldolgozni.

– Azt gondolom, hogy lehetetlen feladat elengedni egy szerettünk vagy barátunk elvesztése miatt érzett fájdalmat. Inkább elfogadni lehet, meg lehet tanulni együtt élni a hiányával, de végleg lezárni a múltat biztosan nem fogom tudni. Számomra ilyen az édesapám elvesztése – mondta szomorúan. – Amikor hazamegyek Erdélybe és a barátokkal kitöltjük az első pohár pálinkát, azt mindig az édesapám tiszteletére iszom. Rettenetesen hiányzik az útmutatása, a humora, a bölcsessége. Érzem, hogy a mai napig velem van, támogat engem odafentről is. Ő volt a legnagyobb rajongóm és nagyon bánom, hogy nem érhette meg, hogy lásson életem szerepében, Edith Piafként az Égben maradt repülő című darabban, és sajnálom, hogy nem láthatta, ahogy átveszem a lovagkeresztemet, de hiszem, hogy figyel és egyengeti az utam.

A nagymamájára ütött

Keresztes Ildikó az Inspiráló Nők Estjén elmondta, ki az a két nő, akiket ő mindenkinél többre tart. – Az édesanyám és a nagymamám számomra a leginspirálóbb nők. A nagymamám egy csoda szép, talpraesett, kemény nő volt, aki színésznő szeretett volna lenni, de a dédszüleim nem engedték neki. Sokan azt mondják, rá hasonlítok, ráadásul nekem sikerült megvalósítanom a saját és az ő álmát is. Az édesanyám pedig a legjószívűbb asszony, akit valaha láttam – mondta mosolyogva Ildikó.