Kevesebb feketepiai cigarettát találtak idén a pénzügyőrök

Az év első három hónapjában hatmillió szál cigarettát vont ki a feketepiacról az adóhivatal, ami jóval alulmúlja a tavalyi első negyedéves értéket; a csempészet visszaszorulásában a karanténviszonyok játszhattak szerepet – írja hétfői lapszámában a Magyar Nemzet.

Több mint 4500 alkalommal intézkedtek január eleje és március vége között a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei, pénzügyi nyomozói a cigaretta feketepiacának szereplői ellen. A rajtaütésekben hatmillió szál illegálisan behozott vagy itt előállított cigaretta, valamint több mint 1,6 tonna dohány került elő. A lefoglalt cigarettatételek értéke 400 millió forintot tett ki, a dohány értéke pedig meghaladta a 100 milliót.

A tavalyi első három hónaphoz képest 40 százalékkal kevesebb cigarettát foglaltak le az idén, amihez hozzájárulhatott, hogy a koronavírus-járvány miatt sok helyen lezárták a határokat és kijárási korlátozásokat vezettek be, kisebb lett az áruforgalom, de nagyobb a hatósági jelenlét, így pedig nehezebbé vált a különféle illegális áruk nemzetközi mozgatása. Ez a drogpiacon is érződik: mivel körülményessé vált a csempészés, akadozik az anyagutánpótlás, emiatt pedig már idehaza is drágul az illegális szer – olvasható a Magyar Nemzetben.