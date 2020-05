Kigyulladt Bárdosiék otthona

Extra

A junior világ- és Európa-bajnok birkózó lélekjelenlétének köszönhető, hogy nem történt nagyobb tragédia. Bárdosi Sándor családja mindössze két hete laktak abban az albérletben, ahol kigyulladt egy vezeték a konyhában, ahol pillanatokon belül lángolni kezdett a kábel és a fal is.

A borzalmas eseményről Bárdosi Ildikó számolt be a közösségi oldalán.

„Vártam, hogy beessen az ajtón, és indulhassak edzést tartani. Nálunk volt a barátnőm, és a nagynéném is. Beszélgetésünk közben vettem észre, hogy sűrű fekete füst ömlik ki a konyhapult alól. Megijedtem, ezért gyorsan kikapcsoltam, az egyébként működésben lévő gépet.

Pár másodpercre rá le is csapódott a biztosítórelé a lakásban. Mind. Áramtalanodott az egész lakás. Ekkor még több füst tört elő a mosogatógép teteje és a pult közül. Itt már tudtam, hogy baj van. A gyerekeket azonnal vittem ki a lakásból. A nagynéném elhúzta a gépet. Ekkor sújtott le minket a helyzet. Felcsaptak a lángok. Sanyinak kiabáltam a telefonba, hogy tűz van, és már tettem is le, hogy a gyerekekkel tudjak foglalkozni” – elevenítette fel a történteket a sportoló felesége.

Ildi szerencsére azt tudta, hogy vízzel nem szabad oltani, poroltó viszont nem volt a házban.

„Hívtuk a tűzoltókat, de közben próbáltuk megoldani a problémát, mert ilyen esetben jelentős lehet az anyagi kár.

Tudtátok, hogy egy lakásban a tűz kialakulásától egy szoba lángba borulásáig 5 perc is elegendő?

Hála istennek Sanyi perceken belül hazaért. Volt az autójában poroltó, így sikerült eloltania a tüzet.

Ő a mi hősünk. Mindig határozott, nem esik pánikba, kezeli a helyzetet” – írta beszámolójában a többszörös magyar bajnok párja.

Miután a tűzoltók eloltották a lángokat Ildikóék a gyerekeket rokonokhoz küldték, ők pedig akkor gondoltak bele, hogy milyen nagy szerencséjük volt, hogy nem éjszaka történt mindez, amikor az egész család otthon alszik.