Korhatáruk betöltése után is tovább dolgozó orvosok, ápolók nyugdíja 2020-ban

A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben hatalmas teher hárult az egészségügyi dolgozókra. Miután a vírus különösen kockázatossá tette az idős orvosok, ápolók részvételét a betegekkel történő érintkezésben, és emiatt őket ki kellett zárni a közvetlen kontaktussal járó betegellátásból, fájdalmasan nyilvánvalóvá vált mindenki számára, hogy a korhatáruk betöltése után tovább dolgozó egészségügyi szakemberek nélkül a magyar egészségügyi ellátás biztosítása szinte emberfeletti erőfeszítést kíván. E kivételes helyzet miatt is érdemes áttekinteni, hogyan dolgozhatnak tovább és milyen feltételekkel mehetnek nyugdíjba az orvosok és más egészségügyi szakdolgozók.

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló kormányhatározat szerint a nyugdíjkorhatárt elért közalkalmazottaknak és egyéb közszolgálati jellegű jogviszonyban dolgozóknak választaniuk kell a nyugdíj vagy a munka között, mert az illetményüket és a nyugdíjukat egyidejűleg nem vehetik föl. Ha fennmarad a közszolgálati jellegű jogviszonyuk, akkor annak tartamára a nyugdíjukat szüneteltetni kell. Nyugdíjas továbbfoglalkoztatásukra ráadásul kizárólag akkor kerülhet sor, ha ehhez a munkáltatójuk előzetes kormányzati hozzájárulást szerez.

Az egészségügyben e szigorú korlátozó rendelkezéseket eltérő módon kell alkalmazni, hogy az egészségügyi ellátás az egészségügyi szakemberhiány ellenére is biztosítható legyen. Így az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény szerint egészségügyi dolgozónak minősülő közalkalmazottak nyugdíjazásával megüresedő álláshelyeket be lehet tölteni és arra közalkalmazotti jogviszonyt lehet létesíteni. Természetesen ezekben az esetekben is él az a lehetőség, hogy ha a költségvetési szerv különösen fontos érdeke vagy alaptevékenysége indokolja, akkor a költségvetési szerv vezetője a Kormány véleményének kikérését követően megbízási vagy vállalkozási szerződést kössön az érintett egészségügyi dolgozókkal.

A nyugdíjkorhatár betöltését követően közalkalmazotti jogviszonyban tovább dolgozó orvosok és más egészségügyi dolgozók számára a megállapított, de szünetelő nyugdíjuk összegét a munkáltató az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól jövedelemkiegészítésként megigényelheti, és kifizetheti a nyugdíjas közalkalmazott részére. Vagyis a korhatára betöltése után tovább dolgozó közalkalmazott orvosok és ápolók nem nyugdíjban, hanem olyan jövedelemkiegészítésben részesülnek, amelynek nettó összege megegyezik a nyugdíj összegével.

A jogalkotó a jövedelemkiegészítésre két jogosulti kört határoz meg:

– egyrészt az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyeket, akiknek foglalkoztatását a kormány már engedélyezte,

– másrészt azokat, akik még nem töltötték be a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, de öregségi nyugdíjban (nők kedvezményes nyugdíja) részesülnek.

A jövedelemkiegészítés a közalkalmazotti illetményrendszeren kívül illeti meg az érintett egészségügyi dolgozót, ezért annak összegét a távolléti díj, a jubileumi jutalom, az illetménypótlékok, valamint az ügyeleti díj és a készenléti díj számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni, a minimálbér és a garantált bérminimum biztosítása, valamint az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer alkalmazása szempontjából nem kell az illetmény részének tekinteni, és nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra való jogosultság tekintetében.

A nők kedvezményes nyugdíja szintén szünetel az érintett hölgyek részére, az ő esetükben 2020. június 30-áig figyelembe kell venni az éves keretösszeget (a minimálbér 18-szorosát) a jövedelemkiegészítés kifizetése tekintetében. (2020. július 1-jétől ez a korlátozás megszűnik, vagyis a jövedelemkiegészítést azt követően már nem kell felfüggeszteni az adott év végéig, ha az érintett hölgy – év elejétől összesített illetménye – valamely hónapban meghaladná a minimálbér 18-szorosát. Ez könnyebbséget, így további ösztönzést jelenthet a jobban kereső hölgyek számára is a továbbdolgozás tekintetében.)

Az egészségügyi dolgozó a jövedelemkiegészítés után ugyanolyan közterheket fizet, mint a nem nyugdíjas közalkalmazott, kivéve, hogy nyugdíjjárulékot a kiegészítés összege után nem kell fizetnie.

A nyugdíjuk szüneteltetésével érintett egészségügyi dolgozónak egy kérelmet kell kitölteniük arra vonatkozóan, hogy részükre a munkáltató állapítsa majd meg a jövedelemkiegészítést. A közalkalmazottnak nyilatkoznia kell arról is, hogy egy vagy több egészségügyi szolgáltatónál áll-e közalkalmazotti jogviszonyban, hiszen ettől függ a jövedelemkiegészítés kifizetőjének személye. A munkáltatónak szakmai indoklásban kell kifejtenie arra vonatkozó szándékát, hogy a nyugdíjas közalkalmazott továbbfoglalkoztatását különösen fontos érdeke vagy alaptevékenysége indokolja.

Amikor a jövedelemkiegészítésben részesülő egészségügyi dolgozó ténylegesen nyugdíjba kíván vonulni, akkor a nyugdíja összegét

– az időközben végrehajtott rendszeres nyugdíjemelésekkel és azok esetleges korrekcióival növelt összegben, valamint

– a nyugdíjkorhatára betöltését követően szerzett, nyugdíjjárulék alapját képező keresetei alapján hivatalból megállapítandó nyugdíjnövelésekkel növelt összegben kell folyósítani.

A jövedelemkiegészítés nettó összegének minden évben meg kell egyeznie annak a nyugdíjnak az összegével, amely az érintett egészségügyi dolgozót egyébként megilletné – így a kiegészítés összegét karbantartják a mindenkori rendszeres nyugdíjemelés (és annak esetleges novemberi korrekciója) mértékével. A kereset alapján járó nyugdíjnövelés során a jövedelemkiegészítés összegét figyelmen kívül kell hagyni, annak összegét nem terheli nyugdíjjárulék.

A jövedelemkiegészítés folyósításának – vagyis a nyugdíj szünetelésének – tartama alatt az érintett személy nyugdíjasnak minősül, ezért nem részesülhet a korhatár betöltését követően szerezhető nyugdíjbónuszban, ami csak a korhatára betöltését követően a nyugdíj igénylés nélkül tovább dolgozó, nyugdíjasnak nem minősülő személyt illeti meg, és amelynek mértéke a korhatár betöltését követően szerzett minden 30 nap szolgálati idő után a nyugdíj fél százaléka.

A nyugdíjfolyósítás a közalkalmazotti jogviszony megszűnése hónapját követő hónaptól kezdődik.

A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet időtartamára azonban a Kormány elrendelte a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló kormányhatározat alkalmazásának felfüggesztését az egészségügyi dolgozók vonatkozásában. Így azok az orvosok és egészségügyi szakdolgozók, akik a nyugdíjkorhatárukra – idén 64 és fél év – tekintettel a cikkben leírt engedélyezési és jövedelemkiegészítési eljárásra kényszerülnének, a veszélyhelyzetben külön engedély nélkül dolgozhatnak tovább közalkalmazotti jogviszonyban a korhatáruk betöltését követően. Ez esetben nem minősülnek nyugdíjasnak, ha nem igénylik a nyugdíjukat, így viszont a korhatáruk betöltése után szerzett minden 30 nap szolgálati idő alapján jogosultak lesznek a fél százalékos nyugdíjnövelésre mindaddig, amíg később ténylegesen be nem nyújtják az öregségi nyugdíj iránti igénylésüket.

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu