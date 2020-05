Koronavírus-egységben ment életet Áron

Belföld

Kiss Nóra

Székely Áron mentős annak a koronavírus-egységnek a tagja, amely elsőként megy ki fertőzésgyanús esetekhez. Fontos számukra, hogy lelkileg is támogatni tudják azokat, akik súlyos állapotban vannak. A a szakember arról is mesélt Lokálnak, hogy bár vannak mélypontjaik, érzik az emberek megbecsülését és a munkájuk elismerését.

Székely Áron 2012 augusztusa óta dolgozik mentősként az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) budapesti központjában. Oktatásszervezőként és mentőtechnikusként az elsők között kérték fel a koronavírusos betegek ellátására létrejött külön egységekben való munkavégzésre.

– A képzettségem miatt már március elején felkértek, hogy vegyek részt a koronavírusos betegek ellátásában. Ez óriási bizalmat jelentő dolog, és hatalmas megtiszteltetés, hogy rám is gondoltak. Nem volt bennem félsz a fertőzésveszély miatt, persze az elejétől kezdve biztosítva volt számunkra a védőfelszerelés és minden egyéb feltétel – mondta a Lokálnak a mentős, aki a fertőzésgyanús esetek teszteléséből és az igazoltan súlyos állapotban lévő betegek szállításából is kiveszi a részét.

– A háziorvos tanácsára történik meg a mintavétel, ezért az alanyok együttműködőek a tesztelés során. Kíváncsiak az eredményre, nem pánikolnak, hiszen akiket a mentők tesztelnek, azok tünetmentesek, vagy nagyon enyhe tüneteket produkálnak. A súlyosabb eseteknél már a mintavétel is a kórházakban történik. A fertőzöttek szállítása nehezebb feladat, és lelkileg is megterhelőbb. Őket az állapotuk miatt kell kórházban kezelni, és ezzel a betegek is tisztában vannak. Némelyikük megijed, kétségbe van esve, amikor beöltözve kiérkezünk hozzá, fél, és nem akarja, hogy bevigyük. Ilyenkor próbáljuk megnyugtatni azzal, hogy mindez az ő érdekében történik, segíteni szeretnénk, hogy meggyógyuljon. Elmondjuk, hogy az orvosok, ápolók felkészültek, akárcsak a kórházak. Ez általában hat. Nem könnyű mindezt napi szinten végezni, de ennél sokkal rosszabb helyzetekben is helytálltunk már – folytatta Áron.

A mentősöknek eddig is rendelkezésére állt pszichológus, a járványveszély alatt pedig segédanyagokat is kapnak. A legnagyobb erőt most mégis egymásból merítik. – Mindig jó csapatot alkottunk, de a mostani helyzet még inkább összekovácsol minket, sokkal összetartóbbak lettünk. Kiállunk a másikért, és lelkesen visszük egymást „a hátunkon” előre. Megbeszéljük, ha valakin azt látjuk, hogy mélypontra került, és segítjük őt. Ez egy közös ügy, amit csak együtt tudunk megoldani, és nekünk muszáj készen állnunk, hiszen nagyobb szükség van ránk, mint valaha.

A családom bízik bennem

– Én is családos ember vagyok, ezért még inkább igyekszem betartani minden előírást, nehogy hazavigyem a vírust. Ők teljesen megbíznak bennem, és tudják, hogy mindenre kellően odafigyelek – mondta a mentőtechnikus, akit barátai is rendszeresen faggatnak a vírushelyzet alakulásáról. – Én sem tudok többet, mint amit elmondanak. A lakosság mindennap alapos tájékoztatást kap az aktuális állapotról.

Éreztetik velünk, hogy fontos a munkánk

Az OMSZ munkatársainak a lakosság naponta különféle adományok vagy levelek formájában köszöni meg az áldozatos munkát. – Most sokkal jobban érezzük az emberek megbecsülését és a munkánk elismerését. Nagyon hálásak vagyunk mindezért, és igyekszünk továbbra is a legjobb tudásunk szerint ellátni a feladatainkat.