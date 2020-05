Körtvélyessy Kinga: Csodaként éljük meg Lili érkezését

Extra

L.L. Juniornak kisfia, Dávidka elvesztése után újra van oka az örömre. A rapper és felesége szeptemberre várja első közös gyermekét. A házaspár nem tervezte a gyermekvállalást, ezért csodaként tekintenek Lili érkezésére. A boldog babavárásról Körtvélyessy Kinga mesélt a Lokál Extrának.

Lesi László, azaz L.L. Junior és Kinga már izgatottan várja kislányuk születését.

– Csodaként éljük meg az érkezését, mert még nem terveztük a gyermekvállalást. A tavalyi év nehézségei után most a költözésre koncentráltunk, és úgy voltunk vele, ha teljesen kész lesz álmaink háza, jöhet a baba is. A kislányunk azonban mindent felülírt, ő most akart jönni, mi pedig boldogan várjuk őt – kezdte a Lokál Extrának Körtvélyessy Kinga, aki jól viseli a várandósságot, és igyekszik felkészülni az anyaságra.

– Szerencsére egyáltalán nincsenek rosszulléteim. Az elején bármi furcsát éreztem, azonnal rákerestem az interneten, de hamar rájöttem, az ilyen oldalakon csak még inkább „beparáztatják” a kismamákat. Most már az édesanyámat, az anyósomat hívom fel, vagy a barátnőimet, akiknek van gyermekük. Néhány könyvet is olvasok a témában. A vírus miatt nem dolgozom, így van időm kicsit lelassulni és a várandóság minden pillanatát megélni. Igyekszem felkészülni, bár babaholmikat még nem igazán vásároltunk. Ha minden jól megy, augusztusra lesz kész a házunk, utána kezdünk neki a babaszoba berendezésének, de elképzeléseim már vannak – folytatta a kismama.

Junior és Kinga rengeteget beszélgetnek arról, milyen lesz majd Lili. – Mindketten határozott, erős személyiségek vagyunk, biztos a kislányunk is ilyen lesz. Bár Lacinak van már tapasztalata a gyermeknevelésben, eddig fiúkkal volt dolga. Én a szívem mélyén kislányt szerettem volna, így egy olyan csodával tudom őt megajándékozni, amiben még nem volt része. Tart attól, hogyan tud majd nemet mondani egy kislánynak, és már most az udvarlóktól félti. Nekem azonban konkrét elképzeléseim vannak arról, hogyan fogom nevelni a kicsit, szeretnék következetes szülő lenni. A férjem viszont biztos abban, hogy Lili úgy elvarázsol majd, hogy ezekből nem lesz semmi. De én nem értek egyet vele – mosolyodott el Kinga.

Lacika beszél a kishúgához

Junior hétéves kisfia, Lacika is nagyon várja már testvére érkezését. – Olyan aranyos, ahogy Liliről beszél. Azt mondja, mindig megvédi majd, és segíti őt. Ha nálunk van, simogatja, puszilgatja a pocakom, és beszél hozzá. Nagyon megható ezt látni – mondta a rapper felesége.

Nagymamás szülésre készül

„Nagyon reméljük, hogy szeptemberre minden megoldódik, mérséklődik a járvány, és a karantént is feloldják. Amennyiben így lesz, a szülőszobán velem lehet az anyukám és Laci anyukája is. Mi nem tervezünk amolyan apás szülést, Laci kint a folyosón fog várakozni, míg megérkezik Lili” – mondta a Ripostnak Kinga, aki Dávidka születésnapjához közeli időpontra van kiírva.