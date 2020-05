Koviubival indította a nyarat Orbán Viktor

Belföld

Lokál ,

Itt a nyár, ilyenkor esik legjobban egy jó kis házi kovászos uborka! A legtöbben nem bíznak a bolti ízben, inkább maguk tesznek el egy befőttesüvegnyi koviubit. Nincs ezzel másként Orbán Viktor sem: a miniszterelnök tegnap már a saját maga által eltett kovászos uborkából tálalt a karmelita kolostorban.

A jó házi kovászos uborka receptjét szinte mindenki fejből tudja, ilyenkor nyár elején pedig a legtöbben előkapják otthon a befőttesüveget, és maguk is nekilátnak a koviubinak. Sok családban ez a férfiak dolga, így van ez a miniszterelnöknél is, aki szombaton „Helló, ubik” címen videót osztott meg a Facebookon, amivel bedurrantotta a szezont. Másnap láthattuk, ahogy a befőttesüveg a napon érlelődik, és készül a finomság. Végül tegnap arról is beszámolt Orbán Viktor, ahogy a karmelita kolostorban már az elkészült kovászos uborkát ette az ebédjéhez.