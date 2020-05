Közvetítik a Nappali Emmy-díjak átadását

Extra

MTI ,

A nappali amerikai tévéműsorok Emmy-díjainak átadása az utóbbi években az internetre költözött, de idén az amerikai televíziós akadémia úgy döntött, hogy ismét televíziós közvetítést szerveznek a díjátadónak.

Az amerikai CBS tévécsatorna június 26-án sugározza a díjátadót. A 47. Nappali Emmy-díjak jelöltjeinek listáját csütörtökön jelentik be.

A New York-i székhelyű amerikai televíziós akadémia már korábban közölte, hogy a hagyományos gálát a koronavírus-járvány miatt nem tartják meg. A nappali műsorok főbb kategóriáinak nyerteseit a CBS műsorában mutatják be. A műsor sztárvendégei otthonukból jelentkeznek be.

A többi kategória győzteseit a Twitteren jelentik be a kétórás tévéműsor alatt, és további díjakat is átadnak majd egy júliusra tervezett ceremónián.

A CBS az utóbbi években azért állt le a Nappali Emmy-díjak átadásának közvetítésével, mert nem volt iránta elég nagy az érdeklődés.