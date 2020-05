Lányai hiányától szenved Bruce Willis

Extra

A színész a járvány kezdetekor jelenlegi családjával úgy döntött, volt neje, Demi Moore házában tölti a karantént, hogy ez idő alatt egyik gyermekétől se kelljen távol lennie. A sors azonban csúnyán közbeszólt.

Bruce második felesége és két kislányuk végül nem tudott csatlakozni hozzájuk, mert az egyik gyerek megszúrta magát egy tűvel, ami miatt még most is Los Angelesben vizsgálják, hogy nem kapott-e el valami fertőző betegséget. Így a színész hetek óta csak online tudja tartani a kapcsolatot velük, és nagyon szenved gyermekei hiányától. Ráadásul a lányok születésnapjáról is lemaradt. Mabel április elsején töltötte be nyolcadik évét, Evelyn pedig május 5-én a hatodikat. Willis csak virtuálisan tudta felköszönteni őket, de megígérte: utólag bepótolják az ünneplést.