Leonardo DiCaprio segít megmenteni a Virunga Nemzeti Parkot

Extra

MTI ,

Kétmillió dollárt (644 millió forintot) segített összegyűjteni Leonardo DiCaprio a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került kongói Virunga Nemzeti Park megmentésére létrehozott alap elindításához.

Az Earth Alliance – amelyet Oscar-díjas színész az Emerson Collective és a Global Wildlife Conservation részvételével alapított – az Európai Bizottsággal vette fel a kapcsolatot egy segélyalap létrehozására – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

A Kongói Demokratikus Köztársaság Virunga Nemzeti Parkjában élnek a veszélyeztetett hegyi gorillák, de emellett bármely más természetvédelmi területnél több madárnak, hüllőnek és emlősnek is otthont ad. Leonardo DiCaprio régóta foglalkozik a park támogatásával, 2014-ben executive producere volt a Netflix számára készített Virunga című dokumentumfilmnek.

A színész hétfőn kiadott közleményében kiemelte, hogy a Virungának sürgős anyagi támogatásra van szüksége a hegyigorilla-populáció védelmére, a parkban dolgozó vadőrök és családjaik támogatására, és a szükséges alapvető járványmegelőző intézkedésekre.

A parkot márciusban zárták be a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására, ez azonban jelentős anyagi veszteséget okozott. Áprilisban még egy tragédia sújtotta a park személyzetét, amikor a jelentések szerint helyi lázadók megöltek 12 vadőrt, egy sofőrt és a helyi közösség négy tagját.

A közlemény hangsúlyozta, hogy a Virunga Alap segítséget nyújt Afrika legöregebb és legnagyobb biodiverzitású védett területének és közösségeinek.

A Virunga még sohasem került olyan nehéz helyzetbe, mint most a koronavírus és az ebola miatt. A park vadőrei erejüket megfeszítve próbálják megvédeni a környéken élő helyi közösségeket és a hegyigorilla-populációt ettől a két fenyegetéstől – fogalmazott Emmanuel De Merode, a park igazgatója.

DiCaprio a koronavírus-járvány alatt már több fontos adománygyűjtő kezdeményezésben vett részt. Segített elindítani az Amerikai Élelmezési Alapot, amelyhez Laurene Powell Jobs és az Apple, valamint a Ford Alapítvány csatlakozott. Az adománygyűjtéssel 26 millió dollárt (8,3 milliárd forintot) sikerült előteremteni a rászorulók élelmezésére. A filmsztár a hírességek által felkarolt All in Challenge adománygyűjtéshez is csatlakozott: vállalta, hogy a legtöbbet adakozó ellátogathat Martin Scorsesével forgatott új filmje, Killers of the Flower Moon felvételére. Ez a gyűjtés 1,6 millió dollárral (515 millió forinttal) tudott támogatni olyan szervezeteket, amelyek élelemmel látják el a rászorulókat.