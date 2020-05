Magyarországot ugyanazok támadják, akik a bevándorláspolitika és a kerítés miatt is támadták

Belföld

Ugyanazok támadják ma Magyarországot, akik a bevándorlás elutasítása és a határkerítés miatt is támadták – mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP) delegációvezetője az MTI-hez is eljuttatott szerdai video-sajtótájékoztatóján, amelyben a csütörtökre tervezett, Magyarországgal foglalkozó EP-vitáról nyilatkozott.

Deutsch Tamás kiábrándítónak és szánalmasnak nevezte, ami az EP-ben történik, úgy fogalmazott, szégyenteljes, hogy még a koronavírus-járvány közepette sem “nyugszik” az európai bal- és liberális oldal és a “Soros-hálózat”.

Európában már 160 ezren haltak meg a koronavírus okozta megbetegedésben, és milliók lettek munkanélküliek, ám a baloldali, liberális erők, a “Soros-hálózat csoportjai” még ebben a helyzetben is Magyarország megtámadásával vannak elfoglalva – mondta, hozzátéve: most éppen a koronavírus-törvényt használják fel a Magyarországgal szembeni támadásokban.

Szavai szerint az elmúlt hetekben soha nem látott mértékű, megalapozatlan politikai támadások érték Magyarországot az EU-ban. A koronavírus-törvény azonban csak egy újabb ürügy, hiszen a jogszabályról az Európai Bizottság – “kénytelen-kelletlen” – hivatalosan is megállapította: semmilyen szempontból nem sérti az uniós jogot, és a járvány elleni védekezést szolgálja – közölte az EP-képviselő, megjegyezve: kiderült az is, hogy az EP korábbi állásfoglalásai szándékos hazugságokat és ténybeli tévedéseket tartalmaztak a koronavírus-törvényről és Magyarországról.

Deutsch Tamás úgy fogalmazott: “az EP bevándorláspárti, balliberális többsége mindezek ellenére ma is egy szánalmas és átlátszó politikai cirkuszt ad elő”. És akik a jogállamról “papolnak”, még azt sem hagyják, hogy a magyar kormány megszólalhasson az EP-vitában – tette hozzá, úgy értékelve: az EP a demokrácia és a parlamentarizmus karikatúráját csinálja saját magából.

“Ugyanazok támadják Magyarországot, akik a bevándorlás elutasítása és a határkerítés miatt támadják hazánkat. Évek óta azzal vannak elfoglalva, hogy nyomást gyakoroljanak a bevándorlást határozottan elutasító magyar politikára, és a nemzeti kormány helyébe egy a Soros-hálózatot kiszolgáló, bevándorláspárti, liberális kormány ülhessen” – mondta a delegációvezető, aki szerint rendszerszintű a kettős mérce alkalmazása Magyarországgal szemben az EU-ban.

Arról is beszélt, hogy a magyarországi ellenzék “élharcosa” a durva politikai támadásoknak, annak idején “tollba mondták” a Tavares-, majd a Sargentini-jelentést, “folyamatosan hazudoznak Magyarországról”, áskálódnak, állandón büntetést követlenek. Itt az ideje, hogy a magyar baloldali EP-képviselők bocsánatot kérjenek azért, amit a saját hazájuk ellen művelnek még most, a járvány idején is – mondta Deutsch Tamás.

Kijelentette: a Fidesz-KDNP EP-képviselőinek változatlanul Magyarország az első.

Arra a kérdésre, hogy Vera Jourová európai bizottsági alelnökön kívül van-e olyan brüsszeli politikus, aki nem lát kivetnivalót a koronavírus-törvényben, az EP-képviselő azt válaszolta: Manfred Weber néppárti frakcióvezető álláspontja is egyezik az Európai Bizottság álláspontjával, vagyis hogy a jogszabály nem ellentétes az európai értékekkel, jogi normákkal.

Egy másik felvetésre elképesztőnek és a vitakoreográfia elfogultságát mutatónak nevezte azt a “huzavonát” és “kekeckedő levélváltást”, amelyet az EP elnöke kezdeményezett a magyar kormány vitarészvételével kapcsolatban. A politikus hajmeresztőnek tartja azt is, hogy David Maria Sassoli parlamenti elnök akar “szerepet osztani” és akarja meghatározni, ki képviseli egy szuverén uniós tagállam kormányát egy EP-vitában.