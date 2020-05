Már 137 ezer ember munkahelyét védi a bértámogatási program

Belföld

MTI ,

A bértámogatási program már 137 ezer ember munkahelyét védi – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken.

Bodó Sándor közölte: a munkahelyvédelmi bértámogatásra augusztus 31-éig lehet beadni az igényeket, a pályázatban pedig újabb könnyítéseket vezettek be.

A munkahelyvédelmi támogatás mellett elindult a munkahelyteremtő bértámogatás is – tette hozzá.

A munkahelyteremtő bértámogatásra néhány nap alatt már 3200 munkahelyre adtak be pályázatot 4 milliárd forint igénnyel – mondta Bodó Sándor.

Bodó Sándor hangsúlyozta, a koronavírus nehéz helyzetbe hozta a magyar gazdaságot, a káros hatásokat a kormány komplex intézkedési csomaggal mérsékeli, az adó- és járulékkedvezményeken, a hatékonyságnövelő és versenyképesség-javító támogatásokon túl munkaerő-piaci intézkedésekkel is védi az elmúlt 10 év eredményeit.

Az ITM államtitkára ismertette, hogy munkahelyvédelmi bértámogatási programban 10 500 vállalkozás nyújtott be eddig kérelmet több mint 137 ezer munkavállalóra. A könnyítések révén pedig lehetőség van arra, hogy a dolgozók különböző csoportjára, különböző időszakban adjanak be támogatást a pályázók – tette hozzá. A munkahelyvédelmi bértámogatás pályázaton eddig több mint 90 ezer munkavállaló esetében született támogató döntés, a feldolgozás folyamatos. Eddig a pályázatok 98 százalékát támogatták, az elutasítottaknál a hiányosságok többségét adminisztrációs hiba jelenti, ezeket korrigálni lehet, a pályázatot újra be lehet adni.

“Azt tudom mondani, hogy a hozzánk fordulóknak szinte kivétel nélkül tudunk segítséget nyújtani” – fogalmazott Bodó Sándor.

Az államtitkár elmondta, a magyar gazdaság fellendüléséhez nélkülözhetetlen a kutatás-fejlesztés-innováció (k+f+i), és ismertette, hogy k+f+i bértámogatásra eddig 750 cég pályázott több mint 12 ezer munkavállalója után.

Bodó Sándor beszámolt arról, hogy a napokban indult munkahelyteremtő bértámogatási programra 84 milliárd forint áll rendelkezésre, ezzel 70 ezer új álláshelyet lehet finanszírozni. A támogatás lényege, hogy 6 hónapig a kormány biztosítja a bértámogatást, majd 3 hónapig a munkaadó foglalkoztatja a dolgozót, így 9 hónapra biztosított a foglalkoztatás. A támogatott időszakban személyenként legfeljebb havi 200 ezer forint a bértámogatás, ami az álláskeresők bruttó munkabérét és a hozzá kapcsolódó munkáltatói járulékokat tartalmazza. Ez dolgozónként havi nettó 112 ezer forint bértámogatást, azaz 9 hónap alatt elérheti a nettó 1 millió forintot is.

Munkahelyteremtő bértámogatásra eddig már 3200 munkavállaló foglalkoztatására nyújtottak be kérelmet a vállalkozások, közel 4 milliárd forint igénnyel. A beérkezett kérelmek több mint 90 százalékát mikro és kisvállalkozások adták be, a legtöbb jelentkezés Hajdú-Bihar, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékből érkezett főleg a szálláshely, vendéglátás, kereskedelem és építőipar ágazatból – sorolta Bodó Sándor.

A tájékoztatón az államtitkár szólt arról is, a tárca lehetővé tette, hogy a veszélyhelyzet idején a jogosítványokat elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzéséről szóló igazolás bemutatása nélkül is ki lehessen adni.