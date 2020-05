Már ősszel gyárthatjuk a hatékony gyógyszert

Lezárult az új típusú koronavírus elleni gyógyszerhatóanyag, a favipiravir magyarországi fejlesztésének első fázisa. Akár már ősszel lehetővé válhat a gyógyszer magyarországi engedélyezése és gyártása is, miután laboratóriumi körülmények között sikerült előállítani a hatóanyagot. Keserű György Miklós akadémikus, a Természettudományi Kutatóközpont Gyógyszerkémiai Kutatócsoportjának vezetője nyilatkozott a Lokálnak.

Néhány hónapon belül megindulhat a hazai gyártása annak a szernek, ami a koronavírus ellen is hatásosnak bizonyult Ázsiában. A szükséges klinikai vizsgálatok és a gyógyszergyártó-kapacitás kiépítése az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, széles körű kutatóintézeti, egyetemi, országos gyógyintézeti, ipari összefogásban zajlik.

– A Magyarországon zajló fejlesztés így kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a gyártókapacitás gyors kiépítése nemcsak a járvány elleni hazai védekezést segítheti, hanem exportképes termék is nyerhető belőle – írta a szaktárca.

Az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára, Schanda Tamás biztosított arról, hogy a kormány mindent megtesz a magyarok egészségéért. – Minden lehetséges módon megvédjük a magyar emberek életét, egészségét, kiépítjük az önellátáshoz szükséges gyártókapacitásokat, és ha lehet, megoldásainkkal hozzájárulunk a globális veszélyhelyzet enyhítéséhez is. Az eredményes kutatási és fejlesztési tevékenység ahhoz is hozzájárul, hogy – fokozatosan és szigorú menetrend mellett – újraindítsuk az életet Magyarországon – mondta. Hozzátette: a favipiravir hatóanyag hazai előállítását, klinikai tesztelését és a gyógyszergyártás elindítását a magyar állam a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen több mint 370 millió forinttal finanszírozza.

Keserű: Versenyt futunk az idővel

Keserű György Miklós akadémikus, a Természettudományi Kutatóközpont Gyógyszerkémiai Kutatócsoportjának vezetője a Lokálnak elmondta, versenyt futunk az idővel.

– Ez egy olyan szer, amit sikerrel használnak például az ebola ellen is. A tapasztalatok szerint a koronavírus 11 napos lefolyása helyett az ezzel a szerrel kezelt betegeknél 4 nap alatt javulás állt be. Mi pedig nemcsak a vírussal, hanem az idővel is versenyt futunk. Számunkra a legfontosabb, hogy Magyarország is minél előbb képes legyen a gyógyszer előállítására. A leggyorsabb módszer pedig az, ha már ismert eredményre támaszkodva állítunk elő hatásos ellenszert. Ennek az első fázisán túl vagyunk, de a gyógyszer bevezetéséhez a most lezárult laboratóriumi fejlesztések után még további három fázis szükséges. Úgy tervezzük, hogy ezek is legkésőbb nyár végéig lezárulnak – mondta lapunknak az akadémikus.