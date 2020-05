Mától ezek a szabályok vannak érvényben! Tartsuk be őket!

Extra

Holló Bettina ,

Budapesten és Pest megyében továbbra is kijárási korlátozás van érvényben. A védekezés második szakaszában azonban fokozatosan újraindítható az élet, így vidéken mától új szabályok lépnek életbe. A legfontosabb tudnivalókat Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ismertette a Kormányinfó Pluszban.

Két hónappal ezelőtt regisztrálták az első koronavírusos fertőzötteket hazánkban. Azóta a magyar egészségügy felkészült a legrosszabb forgatókönyvre, ami azt jeleneti, hogy a kórházak tömeges megbetegedés esetén is mindenkit el tudnak látni. A védekezés első szakasza ezzel lezárult, a második szakaszban pedig fokozatosan, szigorú menetrend szerint újra lehet indítani az életet. A statisztikai adatok azonban két fontos tényezőre hívják fel a figyelmünket. Egyrészt arra, hogy a vírus az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt, másrészt arra, hogy a fertőzöttek túlnyomó többsége Budapesten és Pest megyében van. Ezért a kijárási korlátozás ezen a területen továbbra is fennmarad. Vidékre mától viszont új szabályok vonatkoznak. Hogy ezek a döntések mit jelentenek a gyakorlatban, arra Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő válaszolt a Kormányinfó Pluszban.

Nem értem pontosan, hogy budapestiként a hétfőtől érvényes szabályok értelmében változik-e az életem. Kinyitnak-e a teraszok, illetve tovább nyitva lesznek-e a boltok, mint eddig?

Budapesten nem változnak a kijárási korlátozás szabályai, ezek tehát fennmaradnak. Ez azt jelenti, hogy például a vendéglátó egységek teraszai vagy kerthelyiségei sem nyithatnak ki. A boltok nyitvatartására is ugyanaz igaz, mint eddig. Az élelmiszerboltok, a drogériák, a gyógyszertárak rendes nyitvatartási idő szerint, tehát hosszabban lehetnek nyitva, viszont a többi boltnak délután 3-kor ugyanúgy be kell zárnia.

Budapesten élek, de a Balatonnál is van egy telke a családnak. Elmehetek-e oda a hétvégén pihenni?

A kijárási korlátozások érvényben maradása Budapesten és Pest megyében azt jelenti, hogy továbbra is alapos indok kell ahhoz, hogy elhagyjam a lakóhelyemet. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy budapesti és Pest megyei lakos esetében nem fér bele, hogy elutazzon vidékre, és ott folytasson szabadidős sétát, kiváltképpen nem aludhat ott. Budapesten és Pest megyén kívül élőkre viszont ez a korlátozás nem vonatkozik.

Ha strand, akkor az a Balaton. Na, de én budapesti vagyok, lemehetek egy balatoni teraszra kávézni, és közben strandolni?

Nem. A kijárási korlátozások érvényben maradása ezt sem teszi lehetővé. Ha úgy döntünk, hogy egyébként elmegyünk kikapcsolódni, kirándulni például, akkor ezt is úgy tegyük meg, hogy csak azokkal együtt megyünk, akikkel amúgy is egy háztartásban élünk, és lehetőleg közeli, és nem túl népszerű célpontot választunk.

Ha vidéken kinyithatnak az állatkertek, szabadtéri múzeumok, akkor Budapesten miért nem? Hiszen nyitott terület a nagy részük. Ennyi bezártság után nagyon jó program lenne a gyerekeknek.

Azt látjuk jelenleg, hogy az aktív fertőzöttek, és a halálesetek túlnyomó többsége Budapesten és Pest megyében jelentkezik. Éppen ezért, bár például az állatkert egy szabadtéri terület, ott is vannak olyan helyszínek, például egy kifutó, ahol tudnak az emberek csoportosulni, és ez sajnos alkalmas arra, hogy továbbterjedjen a vírus.

Az óvodai és bölcsődei ügyelet mit jelent pontosan?

A rendelet azt írja elő, hogy azokon a településeken, ahol a járványhelyzet miatt az óvodákat, illetve a bölcsődéket bezárták, ott most kötelező ügyeletet tartani. Ez azt is jelenti, hogy a szülőktől ezért nem kérhetnek pénzt, kötelező a gyermekek számára biztosítani az étkezést, és maximum öten lehetnek egy csoportban. Viszont a szülőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy tudomásuk szerint a gyermekük nem fertőző beteg.

64 éves vagyok, a férjem 70. Továbbra sem vásárolhatunk együtt még vidéken sem?

Nem. Az, hogy fenntartjuk az időseknek ezt a 9 és 12 közötti sávot 65 év felett, ez egy olyan intézkedés, ami ezután is, hétfőtől is az egész ország területén érvényben lesz.

Szombathelyen most már kezet foghatok a szomszédommal, de ha Budapestre megyek dolgozni, a kollégámmal még mindig nem?

Mivel a koronavírus közvetlen érintkezés útján is terjed, továbbra is azt kérjük, hogy kerüljük a puszit, az ölelést és a kézfogást is azokkal, akikkel nem élünk egy háztartásban, Szombathelyen és az ország bármely pontján.

Vidékiként utazhatok Budapestre?

Vidékiként nem tanácsos Budapestre vagy Pest megyébe utazni most, hisz a területi hatályok alapján a kijárási korlátozások rájuk is vonatkoznak.

Hol maradnak fent hétfőtől a kijárási korlátozások pontosan?

A korlátozások Budapesten és Pest megye teljes közigazgatási területén fennmaradnak.

Lehet-e 500 fő alatti rendezvényeket tartani vidéken?

Nem. Augusztus 15-ig 500 fő alatti rendezvényeket sem lehet tartani, és ez az ország teljes területére érvényes tiltás. Kivételek viszont vannak: esküvőt és temetést lehet tartani, a lagzi viszont nem tartozik ide.

A strandok nyitva lesznek, tehát oda lehet mondjuk koncertet szervezni?

Valóban hétfőtől a vidéki strandok, illetve szabadtéri fürdők kinyithatnak, viszont semmilyen rendezvényt nem lehet az ország egész területén szervezni, így a strandokra sem, hiszen ezek mind olyan helyzetet teremtenek, ahol a vírus fokozottabban tud terjedni.

Az önkormányzatok helyben változtathatnak-e az időseknek kijelölt idősávon, vagy ez az egész országban egységes lesz?

Az egész országban egységesen marad fenn az, hogy 9 és 12 óra között csak 65 év felettiek tartózkodhatnak a boltban. Ebben hétfőtől sem lesz változás. Ami viszont kivételt fog jelenteni azok a piacok, itt az önkormányzatok saját maguk állapíthatnak meg speciális szabályokat, arra viszont így is figyelniük kell, hogy a 65 év felettieknek a 3 órás bevásárlási sávot biztosítsák.

Ahol nincs kijárási korlátozás, ott esküvőt is lehet tartani?

Vidéken hétfőtől az esküvő, a temetés, illetve az egyházi szertartások megtartása engedélyezett lesz, viszont a másfél méteres távolság betartását itt is kérjük, kivéve persze a jegyespártól. Polgári, illetve templomi szertartás lehetséges, a lagzival viszont sajnos várni kell, hiszen az rendezvénynek minősül.

Ha vidéken megnyílnak a játszóterek, akkor végre Budapesten is?

A játszóterek lezárásáról az önkormányzatok saját hatáskörben döntöttek eddig is a járványhelyzetnek megfelelően. Ebben semmilyen változás nem várható, viszont Budapesten és Pest megyében, ahol fennmaradnak a kijárási korlátozások, ott nem számít alapos oknak a játszótérre menetel ahhoz, hogy elhagyjuk a tartózkodási helyünket, tehát ez továbbra sem engedélyezett.

Vidéken az üzletek időkorlátozás nélkül kinyithatnak. Az üzletek alatt a plázákat, a nagy bevásárlóközpontokat, és a mozikat is érti a kormányzat?

A mozik, a szórakozóhelyek, a múzeumok továbbra sem nyithatnak ki, vidéken sem. A zenés-táncos szórakozóhelyek szintén nem látogathatóak. Továbbra is az egész ország területén tilos a rendezvénytartás, és ilyen például a fesztivál, a falunap, de még a családi rendezvény is ennek számít. A plázában a boltok pedig nyitva lehetnek az alábbiak szerint, vidéken tehát hétfőtől korlátlanul, Budapesten és Pest megyében pedig továbbra is tartva a három óráig érvényes nyitvatartási rendet.

Ausztriában dolgozom vendégmunkásként, de szeretnék hazalátogatni a családomhoz. Rám is vonatkozik a cégen belüli utazás szabálya?

Nem, hisz ez a szabály azokra vonatkozik, akik valamilyen magyarországi gyárba jönnek dolgozni, hisz a gazdaság újraindításához szükség van az ő munkájukra is. Aki egyébként családlátogatási céllal tér vissza Magyarországra, ő rájuk továbbra is a kéthetes hatósági karantén vár.