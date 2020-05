Matteo Bocelli énekeli Az oroszlánkirály betétdalát egy Disney-dalokat feldolgozó új albumon

Extra

MTI ,

Matteo Bocelli, a világhírű olasz tenor, Andrea Bocelli fia énekeli Az oroszlánkirály egyik betétdalát egy új albumon, amelyen komolyzenei hangszerelésben csendülnek fel a legnépszerűbb Disney-slágerek.

A péntektől elérhető Can You Feel the Love Tonight az első kislemez az októberben megjelenő Disney Goes Classical című albumról.

A Walt Disney Co és a Universal Music Grouphoz tartozó Decca Records lemezkiadó cég közleménye szerint a lemezen egyebek között A dzsungel könyve, a Jégvarázs és az Aladdin dalai szerepelnek a londoni székhelyű Royal Philharmonic Orchestra (RPO) előadásában.

Matteo Bocellin kívül több másik énekes, köztük az amerikai szoprán, Renée Fleming is közreműködik az albumon.

A 22 éves Bocelli korábban édesapjával közösen énekelte fel a Fall on Me című számot, amely a 2018-as Disney-film, A diótörő és a négy birodalom vége főcímzenéje volt.

A Can You Feel the Love Tonight című dal Elton John és Tim Rice közös szerzeménye, amely 1995-ben elnyerte a legjobb eredeti dalnak járó Oscar-díjat.