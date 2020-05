Megérkezett a Wizz Air századik repülőgépe egészségügyi eszközökkel

Belföld

MTI ,

Megérkezett pénteken a Wizz Air századik repülőgépe, amely Kína és Magyarország között szállított egészségügyi védekezéshez szükséges eszközöket Budapestre – közölte a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán szombaton.

Szijjártó Péter kiemelte: eddig összesen 131 110 251 maszk, 1 928 695 izolációs köpeny, 516 280 arcvédő plexi, valamint 3062 lélegeztetőgép érkezett az országba. Ebből szombaton és az elmúlt két napon 3 millió 900 ezer maszk, 5 millió kesztyű és 384 lélegeztetőgép érkezett.

Bejegyzésében egy videót is megosztott, amelyben Belgrádból hazatérte után, személyesen mondott köszönetet a külügyes logisztikai munkacsoport tagjainak, a pilótáknak és a reptéri dolgozóknak az eddigi “fantasztikus” teljesítményükért.

Közös erőfeszítéssel mára ott tartunk, hogy az elmúlt másfél hónapban a Wizz Air gépeivel együtt összesen 130 repülőgép közlekedett a Kína és Magyarország közötti légihídon – közölte a miniszter.

A videóban Szijjártó Péter úgy fogalmazott: a járvány megmutatta azt is, hogy ha egy államnak nincsen saját teherszállítási kapacitása, akkor onnantól kezdve már “szerencse kérdése”, hogy tud-e kapacitást szerezni magának. Arról is beszélt, hogy a századik gép nem az utolsó, mert Magyarország hosszú távú védekezésre rendezkedik be.