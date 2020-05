Megoldhatónak tartották a matek érettségi feladatsort a diákok

Belföld

MTI ,

Megoldhatónak nevezték, összességében nem találták nehéznek a keddi matematika írásbeli érettségi feladatsorát az MTI átal megkérdezett igazgatók, szaktanárok és diákok. Az érettségi első részében gráfok, függvények, kördiagramok és a módusz-, illetve mediánszámítás is szerepelt a feladatok között az Eduline oktatási portál információi szerint. A diákok emellett kaptak feladatot a háromszögekről és a mértani sorozatokról is. A második részben valószínűség- és százalékszámítás, egyenletek és függvények is voltak. A szöveges feladatok egyike például az olimpiai játékokkal foglalkozik, de volt olyan is, amely a sétálóutcák lekövezésével.

A győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója korrektnek és megoldhatónak nevezte a középszintű feladatsort. Horváth Péter szerint a feladatok a középiskolai tananyagot átfogóan tükrözték, “nem állították különösebben nehéz kihívás elé a diákokat”.

Nagy Judit, a soproni Széchenyi István Gimnázium igazgatóhelyettese azt mondta az emelt szintű feladatsorról, hogy megfelelt az elvártaknak, minden témakört felölelt, “aki emelt szintűre készült, az erre készült”. Hozzátette, hogy az első részben a megszokott feladatok szerepeltek, de a második, összetettebb és nagyobb szövegértés igénylő feladatrész sem volt nehezebb, mint a korábbi években.

Az MTI által Sopronban megkérdezett diákok többsége is az intézményvezetők szavait erősítette meg, azt mondták, nem volt meglepetés a feladatok között, sem közép-, sem emelt szinten.

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium érettségizői összességében nem találtak nehéznek a keddi matematika írásbeli érettségit, a tételsorban viszont akadt néhány nehezebb feladat is – számolt be a diákok tapasztalatairól Torda István Tamásné Nagy Ildikó igazgató az MTI-nek. Elmondta, a vizsgázók többségének nem okozott gondot a feladatok megoldása, hiányérzetük mindössze azért volt, mert a vizsga után nem beszélhették meg egymással a tételsorokat. Kitért arra, hogy a diákok fegyelmezetten viselték a maszkokat, a kesztyűt pedig leginkább akkor használták, ha a mosdóba mentek ki vagy a segédeszközöket, például a magyarérettségin a helyesírási szótárt kellett használniuk.

Hunya Balázs, a Siófoki Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája matematikatanára a középszintű érettségiről azt mondta: normális, hálás, “egész jó feladatsort sikerült alkotni”, amelyet a jó jegy elérésére törekvő vizsgázók és azok is kedvezően fogadhattak, akik arra törekedtek, hogy “átmenjenek”. A feladatsorban típuspéldák vannak, amelyekre nagy hangsúlyt helyeztek a négy év alatt – fogalmazott. A védőfelszerelések használatáról azt mondta, nem hiszi, hogy a diákoknak a maszkviselés volt a legnagyobb gondjuk, a feladatokat a biztonsági intézkedések ellenére is meg lehetett oldani.

Füstösné Ábrahám Judit, a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium igazgatója arról tájékoztatott, hogy szaktanári vélemény alapján “írható” volt a dolgozat, az egész egyszerűektől a bonyolultabbakig mindenféle feladat volt benne. A matematikához jobban értő diákok “megfelelőnek” értékelték a feladatsort, a gyengébb képességűek nehéznek találták, egy végzős tanuló ugyanakkor rámutatott, hogy mindegyik feladattípussal találkoztak a négy év során, a megoldáshoz elég volt a rendelkezésre álló idő.

A gyulai Erkel Ferenc Gimnázium igazgatója, Zámori Ida szaktanári vélemény alapján úgy értékelte a középszintű feladatsort: az előző évinél könnyebb, gyakorlati problémákkal foglalkozó, sokkal inkább “gyerekbarát” volt, pontos megfogalmazásával segítette a diákokat, könnyen megszerezhető részpontok gyűjtésére adott lehetőséget és jól követte a tantervi követelményeket. Elmondta, 98-an vizsgáztak kedden, több diák jó eredményre számít, az egyik végzős legalább 80 százalékosra értékelte teljesítményét.

Az iskolába két kapun keresztül engedték be a diákokat, akik ott kaptak kézfertőtlenítőt és maszkot, utóbbit a vizsga során jellemzően nem nagyon viselték – jegyezte meg. Közölte: a diákok maximális fegyelmezettséggel vették tudomásul a megváltozott körülményeket. Egy teremben maximum nyolc diák volt, három érettségizőt – akik valamilyen alapbetegséggel küzdenek vagy nagyfokú a veszélyeztetettségük – külön, egy-, illetve kétszemélyes teremben helyeztek el. A vizsgázóknak a tankerületi központ a védőfelszerelések mellett fertőtlenített tollat, papírzsebkendőt, ásványvizet és szemeteszacskót is biztosított. Az érettségik alatt az iskolában védőnő és iskolai szociális munkás is tartózkodik, ami szintén növeli a diákok biztonságérzetét.

Zámori Ida elmondta azt is, végzőseik a vizsga után úgy ítélték meg, a körülmények egyáltalán nem hátráltatták őket, az egyik diák egyenesen családiasnak nevezte, hogy nyolcan voltak a teremben.

A sárospataki református kollégium gimnáziumában idén hetvenöten érettségiznek, a biztonságukra kiemelt figyelmet fordítanak – mondta Nagy-Baló Csaba igazgató az MTI-nek. Tájékoztatása szerint kedden, miként hétfőn is, a beléptetéstől az intézmény elhagyásáig szigorú menetrend szerint és csak meghatározott útvonalon, tanári felügyelet mellett közlekedhettek az érettségizők. Hozzátette: diákjaik átlagosnak, közepesen nehéznek ítélték a matematikai érettségi feladatsort. A gimnáziumnak több külhoni – felvidéki és kárpátaljai – tanulója van, az egyik internátusukban mindenkinek külön szobát biztosítanak a vizsgák idejére.