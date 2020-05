Megölelhetjük végre a nagyit? Igen!

Extra

Lokál ,

A korlátozások enyhítésével újra szervezhetünk családi összejöveteleket, amelyeken végre megölelhetjük a szüleinket, nagyszüleinket. Persze a járványnak még nincs vége, így az idős szeretteinkre továbbra is vigyáznunk kell. Lapunk Müller Cecília országos tiszti főorvost kérdezte arról, hogy ezt hogyan tehetjük meg.

Puszit is adhatunk?

Müller Cecília országos tiszti főorvos lapunk kérdésére azt felelte, hogy a távolságtartás szabályain igen, de a higiéniai szabályokon nem lazíthatunk.

– Ugyanolyan fontos a személyi higiénia, mint korábban. Mossunk alaposan kezet, és csak egészségesek találkozzanak egymással! – emelte ki Müller Cecília országos tiszti főorvos. Hozzátette, akin nem jelentkeztek a koronavírus tünetei, és egészséges, végre megölelheti a nagyit, sőt még puszit is adhat neki.

Elutazhatunk meglátogatni a nagyszülőket?

– Éppen itt az ideje, hogy fizikailag is kifejezzük a szeretetünket egymás iránt. Hosszú idő volt, amit távol kellett egymástól töltenünk, de erre most már nincs szükség. A nagyszülők és az unokák már találkozhatnak egymással – jelentette ki mosolyogva Müller Cecília, aki elmondta, mi az egyetlen feltétele annak, hogy a családok újra megölelhessék rég nem látott szeretteiket. – Természetesen a vidéki nagymamák is feljöhetnek az unokákhoz, és fordítva. A legfőbb üzenet és a legfontosabb, hogy mindegyikük egészséges legyen. Kölcsönösen vigyázzunk egymásra, a gyerekek és a nagyszülők is legyenek egészségesek!