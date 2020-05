Mi folyik itt? Nem folyik!

Budapest XIII.kerület

Kerékgyartó György ,

Nem először kell aggódniuk az angyalföldieknek a Béke kút miatt. Ezúttal elapadt a vize, de az illetékesek szerint csak átmemetileg.

Angyalföld – Azt, hogy Budapest fekvése egészen különleges és áldásos, egy sor ténnyel tudjuk bizonyítani. Fővárosunk nem csak gyönyörű, rengeteg ajándékkal kedveskedik nekünk: a Duna partjai, a budai kirándulóhelyek, a városi parkok, a strandok és a fürdők mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy otthon érezzük itt magunkat.

A város ajándékai közé tartoznak a gyógyforrások is: mindkét oldalon találunk olyan lelőhelyeket, ahonnan ingyenesen vihetjük haza a gyógyvizet. A pesti oldal népszerű forrása a Béke kút, amely a Dagály mellett kínálja vizét. Az angyalföldiek meg is szokták a kút használatát, ragaszkodnak hozzá, de már több alkalommal kellett átmenetileg nélkülözniük. Ez így lesz most is. Az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot, miért apadt el váratlanul a kút vize. Eszerint „a létesítmény területén májusban karbantartási és felújítási munkálatokat végeznek, melyek érintik a Béke kutat is. A rekonstrukció várhatóan egy hónapig tart”. Minderről az üzemeltető, a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója tájékoztatta a polgármestert. Az üzemeltető április 29-én le is zárta a kutat.