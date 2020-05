Mindannyiunk érdeke a biztonságos betegellátás

Már két napja csökkenőben van az aktív fertőzöttek száma – derült ki az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Ugyanakkor a fertőzöttek és az elhunytak nagy része továbbra is Budapesten vagy Pest megyében van, így indokolt a korlátozások fenntartása. Müller Cecília országos tiszti főorvos a járóbeteg-szakellátás új szabályairól osztott meg részleteket.

– Mindannyiunk érdeke, hogy biztonságosan induljon el újra a betegellátás – jelentette ki Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs szerdai tájékoztatóján, majd külön is részletezte a járóbeteg-szakellátásra vonatkozó új szabályokat. Az előzetes bejelentkezés itt is telefonon történik.

– Nagyon fontos, hogy telefonon egyeztetett időpont nélkül ne menjünk szakellátásra, hiszen így éppen azt a célt nem tudnánk megvalósítani, hogy a betegek egymással történő találkozását elkerüljük – hangsúlyozta Müller Cecília.

Kiemelte, hogy minden egészségügyi dolgozó megfelelő védőfelszerelést kap, a betegek pedig maszkot, de aki teheti inkább vigyen magával. Hozzátette, hogy a nem magas kockázatú beavatkozásnál, illetve akinél nem merül fel a fertőzés gyanúja, nem szükséges a negatív vírusteszt.

A tiszti főorvos arról is beszélt, hogy egyre csökken az aktív fertőzöttek száma, de a járvány nem ért véget. Lapzártánkig összesen 3111 fő tesztje lett pozitív, jelen pillanatban 1979 beteg van, 759 gyógyult, és összesen 373-an hunytak el.

– A rendelőbe érkezéskor értékelik a beteg egészségi állapotát egy kérdőívvel és a lázát is megmérik, hogy kizárhassák a koronavírus-fertőzés gyanúját, illetve védőmaszkot kap, akinél nem volt.

– Kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehet igénybe venni ( a háziorvos és a beteg is telefonálhat).

A lifthasználatról Müller Cecília elmondta, hogy különösen fontos a rendszeres fertőtlenítés, akár óránként is. Felhívta a figyelmet, hogy fertőzött beteg egyáltalán ne használja a liftet, és lehetőleg csak az egy háztartásban élők használják együtt azt. Ha foglalt a lift, inkább várjuk meg a következőt, hiszen itt lehetetlen betartani a 1,5 méteres védőtávolságot.

Indokolt a fővárosi szigor

Kiss Róbert rendőr alezredes szerint továbbra is szükséges a szigorúbb korlátozások fenntartása Budapesten és Pest megyében, mivel az elmúlt 24 órában elhunytak közül 10-ből 9-en a fővárosból és agglomerációjából kerültek ki. Ez vonatkozik az összes fertőzöttre is. Mint ismert a fővárosban csak az élelmiszerboltok, a drogériák és a gyógyszertárak lehetnek nyitva 15 óra után, valamint továbbra is csak alapos indokkal (például munkavégzés, különböző szolgáltatások igénybevétele, vásárlás) hagyhatjuk el otthonainkat.