Mindenki jól jár az új buszokkal

Belföld Szeged

Kerékgyartó György ,

Debrecenből érkeztek Kecskemétre a helyi autóbuszflotta új járművei. A korszerű és tetszetős buszok magyar felépítmények Mercedes-Benz-alapokon.

Kecskemét – Három évvel ezelőtt harangozta be a debreceni Inter Traction Electronics Kft., hogy a Daimler Buseszal kötött szerződésnek köszönhetően Mercedes-Benz-alapokra saját fejlesztésű autóbuszokat fog gyártani. A bejelentést sikeres indulás követte, sorra gördültek le a gyártósorról az új magyar buszok.

Ezekből rendelt most Kecskemét városa is: húsz Mercedes-Benz Reform 500 LE és huszonöt Mercedes-Benz Conecto Next Generation érkezett. A városi döntéshozók szerint a szerződésnek köszönhetően hosszú távon biztosítható a gyártásban dolgozók megélhetése Debrecenben, de garantálható a buszvezetők, szerelők, forgalomirányítók létbiztonsága is Kecskeméten, a városban élők pedig magasabb színvonalú szolgáltatást kaphatnak.