Bár úgy tűnik az utóbbi egy hétben fokozatosan csökken hazánkban a fertőzöttek száma, az idősekre továbbra is nagy veszélyt jelent a vírus. Most sem szabad őket magukra hagyni, óvjuk az idős szeretteinket. Segítsünk nekik a bevásárlásban és az egyéb ügyek intézésében azért, hogy ne kelljen elhagyniuk biztonságot jelentő otthonaikat! A személyes találkozókat is kerüljük velük, de telefonon tartsuk a kapcsolatot, hogy ne érezzék magukat egyedül!