Nem mehet nyilvános eseményekre a királynő

A koronavírus elleni küzdelem még hónapokig, legrosszabb esetben évekig is tarthat. Mivel II. Erzsébet brit királynő is a legveszélyeztetettebb korosztályba tartozik, lehet, hogy még a korlátozások feloldása után sem szerepelhet nyilvános eseményeken. Andrew Morton, a királyi család szakértője a The Sunnak elmondta, hogy bár a királynő szeretne újra munkába állni, orvosi csapata óva inti ettől.

– Őfelsége most is megállás nélkül dolgozik, annyi különbséggel, hogy nem a megszokott módon, hanem főként otthonról, a dolgozószobájából bonyolítja le a fontos ügyeket, telefonon és videócseten. Mivel még jó pár hónapig vagy akár évekig nem fogunk tudni teljes mértékben megszabadulni a koronavírustól, túlságosan kockázatos lenne, ha a királynő újra más emberekkel találkozna – magyarázta a lapnak a szakértő.

Morton attól tart, hogy Erzsébet talán sohasem tér vissza a hivatalos eseményekhez és találkozókhoz.

– Mindig is szerette, ha kiszabadulhat a palotából, és találkozhat az emberekkel, feltöltötték őt a szeretetükkel. De most nem kockáztathat. Valószínű, hogy helyette unokája, Vilmos vagy Károly herceg fog eljárni, ám ő is 70 fölött van, azonban már átesett a víruson, és megfelelő immunitást szerezett. Tehát hiába szűnnek meg a korlátozások, amíg nem sikerül kifejleszteni a vírus ellni vakcinát, jó eséllyel nem látjuk a királynőt nyilvános eseményeken, csupán videóüzenetekben – magyarázta Morton.