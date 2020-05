Nem mondjuk, de van

A járványügyi helyzet elterelte róla a figyelmet, de az illegális migráció nem szűnt meg. A déli megyékben továbbra is sok határsértőt állítanak meg.

Szeged–Röszke – A Röszke környéki határszakasz az első pillanattól elsődleges célpontja volt azoknak az embereknek, akik az úgynevezett balkáni útvonalon keresztül próbáltak eljutni Európába. A határzár segít abban, hogy a belépési engedélyek, sőt iratok nélkül érkezők tömegesen léphessenek Magyarországon az EU területére, de ez sem veszi el a kedvet attól, hogy aki tud, a védelmet kijátszva jusson be. Az elmúlt hónapokban a járványügyi helyzet volt az elsődleges, de a migráció nem szűnt meg.

A múlt hét végén egyetlen nap alatt 23 határsértőt tartóztattak fel Csongrád megyében. Közülük öten afgán, négyen pakisztáni, nyolcan bangladesi állampolgárnak vallották magukat, azonban sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták hitelt érdemlően igazolni. Mindez Röszke közelében történt, de ugyanebben az időszakban a határnál hat másik személyt is feltartóztattak.

Békés megyében is

Csongrád megye az első pillanattól fontos szakasza volt a balkáni migrációs útvonalnak. Most már azonban más déli megyék is érintettek, így Békés is, ahol a múlt hét végén négy határsértőt fogtak el. A police.hu szerint a férfiak indiai állampolgárnak vallották magukat, de személyazonosságukat és azt, hogy jogszerűen tartózkodnak Magyarországon, nem tudták hitelt érdemlően igazolni.