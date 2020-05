Nőtt az önkéntes elektronikus ellenőrzést vállaló házi karanténban levők száma

Belföld

MTI ,

Háromszázharminchatra nőtt az önkéntes elektronikus ellenőrzést vállaló, hatósági házi karanténban levők száma – közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa online sajtótájékoztatón vasárnap.

Kiss Róbert alezredes elmondta, az elmúlt 24 órában 965 esetben rendeltek el hatósági házi karantént, így vasárnap 10 356 ilyen intézkedés van érvényben.

Az elmúlt napon a helyszíni ellenőrzések során 41 rendőri intézkedésre volt szükség a hatósági házi karantén szabályait be nem tartókkal szemben.

Budapesten és Pest megyében a kijárási korlátozások szabályait megszegőkkel szemben szombaton 564 esetben intézkedtek, ebből 340-en figyelmeztetést, 124-en helyszíni bírságot kaptak, 99 ember ellen pedig feljelentést tettek a rendőrök. Március 28. óta ellenőrzi a rendőrség a kijárási korlátozások betartását, azóta 48 218 intézkedésre volt szükség.

A határforgalomról szólva elmondta: nyugodt a helyzet, Röszkénél, a teherforgalomban a belépő oldalon, Nagylaknál pedig a személyforgalomban, a kilépő oldalon kell kisebb várakozásra számítani.

Kérdésre válaszolva beszélt a vidéken elrendelt védelmi intézkedések betartásának ellenőrzéséről is, ahol elsősorban a távolságtartás szabályait, az üzletekben a vásárlási idősávok betartását és a védelmi eszközök, vagyis a maszk, sál vagy kendő viselését ellenőrzik. Szombaton 147 intézkedésre volt szükség, ebből 84 figyelmeztetés, 41 helyszíni bírság és 22 feljelentés volt. Rámutatott: a vendéglátóhelyek teraszain a védelmi távolság betartásáról az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. Azt tapasztalják, hogy főleg a gyorséttermek nyitott teraszainál “verődnek össze” a fiatalok és nem fordítanak kellő figyelmet a távolságtartásra. Arra kérte őket: saját és mások épségének érdekében is tartsák be a védelmi intézkedéseket.

Külön szólt a Balaton térségéről, ahol szintén tartanak ellenőrzéseket. Somogy megyében szombaton 16 intézkedésre volt szükség, ebből 13 figyelmeztetéssel, 1 helyszíni bírsággal és 2 feljelentéssel zárult, míg Zala megyében 4 figyelmeztetést, 1 helyszíni bírságot és 4 feljelentést szabtak ki a szabályszegőkkel szemben. A védőtávolság be nem tartása mellett ezekben a megyékben jellemzőnek azt nevezte, hogy a tömegközlekedési eszközök megállóiban az emberek nem viseltek megfelelő védőeszközt.

Arra a kérdésre, hogy a maszk, sál, kendő viselése az üzletekben mindenkire vonatkozik-e, azt mondta: a védelmi eszközök viselése együttes felelőssége nemcsak a vevőknek, hanem az üzletekben dolgozóknak is.

Arra a kérdésre, hogy átadja-e az operatív törzs a fővárosnak azokat a Budapestre vonatkozó járványügyi adatokat, amelyeket Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön kért, az alezredes azt válaszolta, hogy egyelőre nem érkezett meg hozzájuk ez a megkeresés.