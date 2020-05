Nyit a Lupa Beach, Budapest tengerpartja

Belföld

Lokál ,

Május elejétől az egyéni vízi sportok kedvelői már birtokukba vehették a Lupa-tavat, majd május közepétől

már a Lupa Fishing horgászcentrum is elérhetővé vált a sporthorgászoknak, ahol kapitális halak is horogra

kerültek a tó északi részén újonnan kialakított 35 horgászállásos pecahelyen. Miután a héten a fővárosban és

környékén is újraindulhatott az élet, május 22-től végre mindenki számára megnyitja kapuit Budapest

tengerpartja, a Lupa Beach. Mondhatni a legjobbkor, mert az előrejelzés 25 fokot prognosztizál a

nyitóhétvégére.

Az „elérhető tengerpart”

Immár Pest megyében is megnyithatnak a szabadtéri strandok, s a tavaszi „karanténfogságból” kitörve, a nyár

közeledtével már egyre többen vágyják a vízparti nyaralás élményeit. „A külföldi nyaralások lehetősége még

meglehetősen bizonytalan, de azok számára, akik a távoli tengerpartok nyújtotta élményekre és környezetre

vágynak, már elérhető alternatívát nyújt a Lupa Beach” – meséli Gerendai Károly, Budapest tengerpartjának

megálmodója.

“Sokan mondogatták az elmúlt években, hogy túl magasra raktam a Lupával a lécet, mert aki ilyen minőségre és környezetre vágyik, az inkább elutazik valahová külföldre, az átlag magyar igényeinek meg

tökéletesen megfelel a Balaton is” – mondja a tulajdonos. “Azonban eddig is azt érzékeltük, hogy évről évre

többen vannak, akik igénylik és értékelik a változatos, minőségi szolgáltatásokat, ugyanúgy, mint a pálmafás

tengerpartot idéző helyszínt, főleg úgy, hogy az áraink versenyképesek az alacsonyabb színvonalú hazai

versenytársainkkal” – teszi hozzá a tulajdonos. Most viszont egy új helyzetet teremt, hogy sokan nem tudnak

azok közül sem elutazni, akik eddig nem jártak a Lupán, ezért az új reklámkampánnyal őket is szeretnék

megszólítani. “Főleg nekik üzenjük: ha idén itthon nyaraltok, attól még nem kell alább adnotok, mert már

itthon is elérhető, amire vágytok”– avat be a kampányuk részleteibe Gerendai. És valóban, képek és

beszámolók tanúskodnak róla, hogy a Budapest északi határában kialakított Lupa Beach, karibi tengerpartok

világát megidéző fehérhomokos, pálmafás partjával, kristálytiszta, türkizkék vizével valamint hangulatos

vízparti éttermeivel és koktélbárjaival hamar egyedi színfoltja lett nemcsak Magyarországnak, hanem az egész

közép európai térségnek. "Bár a nyári kánikula még kicsit később kezdődik, de a bezártságból kiszabadulva

most kevés ideálisabb szabadtéri helyet tudok elképzelni, legyen szó napfürdőzéstől vagy épp egy holdfényes

vízparti vacsoráról. Hiszen a Lupa egyszerre van közel a városhoz, de távol a világ zajától és problémáitól. A

parti fövenyen, egy baldachinos napágyon elnyúlva készülni a vizsgákra, vagy a laptopunkkal egy függőágyban

fekve, esetleg egy éttermi teraszon üldögélve home office-ozni, egész más életérzés, mint otthon gubbasztani,

amiből valószínűleg mostanra nagyon elege lett az egész világnak. Persze az aktív pihenést kedvelőinek is

számos lehetőséget nyújt a Lupa” – folytatja Gerendai. „A beach sportok szerelmesei, a profi strandröplabda,

strandfoci, strandkézilabda pályákat vehetik igénybe, a vízen pedig lehet SUP-ozni, wind- és kiteszörfözni,

vitorlázni vagy akár búvárkodni, de itt működik Európa egyik legnívósabb wakeboard centruma, a Lupa Wake

is” – sorolja a lehetőségeket a tulajdonos, megemlítve, hogy egyelőre a tó körül található két strand közül még

csak a Lupa Beach nyit ki május 22-én. A korábban Öböl Strand néven megismert rész is hamarosan

nyílik majd, immár Dürer Öböl néven, alaposan megújulva.

Családoknak ideális nyaralás

A Lupa kifejezett figyelmet fordít a családosokra, ezért a tó körül számos családbarát szolgáltatást alakítottak ki,

ami vonzó lehet még az apró csemetéket pátyolgató szülőknek is, de az óvodás, vagy iskolás gyerekeknek már

kifejezett mennyország az a rengeteg izgalmas lehetőség, amivel a családok számára dedikált partszakaszon és

környékén várják őket. Kialakítottak egy, a tóból leválasztott maximum 50 centi mélységű pancsoló részt,

amibe biztonságosan totyoghatnak a legkisebbek is, akár vizes fejkendő nélkül is, hisz’ egy nagy ponyva vet

árnyékot a Gyerek Beach ezen részére. A nagyobbaknak ott van a hatalmas vízi kalandpark, ami tulajdonképpen

egy nagy, felfújható “vízi vár”, mászókákkal, csúszdával, ugrálókkal. Persze nem lehetnek egész nap csak a

vízben a gyerekek, ezért építettek egy látványos, fából készült, tematikus játszóteret is. De van trambulinpark,

légvárak, vízi dodzsem és egy hatalmas partra vetett vitorlás hajó díszlet is, amin akár szülinapi zsúrokat is lehet

rendezni. Emellett az idei évtől már szakképzett gyerekanimátorok segítenek a szülőknek, ha kicsit

szabadulnának a gyermek állandó felügyeletétől.

Biztonságos strandolás

Sokan, akik számára a víz nem annyira biztonságos közeg, tartanak attól, hogy az egykori bányatóban veszélyes

lehet a fürdőzés. Bár az előírásoknál sűrűbben találhatók a Lupa-tó partján a vízi mentők is, aki fél a víztől nem

lesz bátrabb a szakképzett mentők látványától sem. Ezért volt, hogy már a kezdetekkor a tó strandolásra kijelölt

partszakaszait a beruházók kiszélesítették és a meder egy részét feltöltötték homokkal, ezáltal lényegesen

lankásabb lett a vízpart, de el kell ismerni, attól még, hogy már nem olyan meredek a part, a tengerekhez

hasonlóan, hamar mélyült a tó vize. „Az úszni kevésbé tudó vendégeink sokan irigyelték a gyerekek részére

kialakított pancsolót, de az túl kicsi volt egy felnőttnek, ezért idén ugyanazt az elvet követe kijelöltünk

és feltöltöttünk egy több ezer négyzetméteres kifejezetten enyhe lankás szakaszt, ahol most térdig, vagy kicsit

beljebb már derékig érő vízben lehet játszani vagy lubickolni azoknak, akik nem kívánkoznak a mélyebb vízbe.

Ezáltal végre mindenki bemerészkedhet a tóba és élvezheti ebben a fantasztikus, kristálytiszta vízben

strandolás élményét” – nyugtatja meg Gerendai a félszeg strandolókat.

Természetesen a biztonság terén szem előtt tartják a hatóságok által a járvány kapcsán meghatározott

szabályokat és ajánlásokat is, legyen az a távolságtartás, a közös helyiségek gyakoribb fertőtlenítése vagy a

személyes higiénia, a kézfertőtlenítés biztosítása. Sőt a speciális helyzetre való tekintettel kialakítanak

egymástól nemcsak megfelelő távolságra lévő, de "paravánokkal" elszeparált napágy blokkokat is, amiket ki lehet az elkülönülésre vágyók által bérelni. Mivel a tó partján már most is 2,5 kilométer hosszan terül el a Lupa Beach, így ez ma az ország legnagyobb természetes vizű strandja, ezért az üzemeltetőnek nem okoz problémát, hogy a látogatókat ne kelljen összezsúfolni, de amíg a járványveszély fenn áll, úgy döntöttek, hogy csak a normál kapacitás felét kitevő látogatót engednek be egyszerre a strand területére.

A Lupán a modern technológiát is segítségül hívták a járvány elleni védekezéshez. A Magyar Infektológus

Társaság által lektorált, NoCovid e-learning felületet használják a strand személyzetének oktatására és

egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzésére. Minden dolgozónak el kell olvasnia a munkájára vonatkozó

tanácsokat és előírásokat, majd a rendszer le is ellenőrzi a „tudásukat”. Ezen felül a rendszer meghatározott

időközönként újra felméri az állapotukat és kockázatukat. Ezzel sikerül elérnünk, hogy hazánkban az első

„biztonságos strand” minősítést érdemeltük ki a rendszert kifejlesztő szakemberektől.

Beach-ételek és holdfényes vacsorák

Az elmúlt hónapokban már bizonyára sokaknak nagyon hiányoztak az éttermek és bárok. Most, hogy végre

adott a lehetőség és az időjárás is megengedi, mindenki szívesen ül ki a szabadba egy hangulatos teraszra.

Mindez fokozottan igaz, ha ezek a teraszok közvetlen vízparti környezetben várják a látogatókat.

„Természetesen a szabályokat betartva, de mostantól megnyithatnak a strand éttermei és koktélbárjai” –

mondja Gerendai, aki már a Lupa megnyitásakor arra törekedett, hogy a strand vendégeit változatos és magas

színvonalú gasztronómiai kínálat fogadja. „Azáltal, hogy estére megnyitjuk a kapukat és 19 órától, már

mindenki ingyenesen léphet be a területre, az is határozott célunk, hogy idevonzzuk azokat is, akik egy

holdfényes vízparti vacsorára vágynak partnerükkel vagy barátaikkal” – mondja a Lupa Beach főnöke.