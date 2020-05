Nyit a Plázs Siófok

Belföld

Lokál ,

A pünkösdi hétvégén, május 29-én megnyílik a nagyközönség előtt a Siófoki Nagystrand és természetesen a nyári Balaton-parti ellazulás epicentruma, a Plázs is. A hófehér homokos parton való napozástól az aktív vízparti sportokon át a balatoni fürdőzésig számos lehetőséget nyújt a helyszín.

Napközben napozás, strandolás, az aktívabb vendégeknek sportolási lehetőségek – strandröplabda, SUP, pingpong, street workout pálya –, majd egy romantikus vacsora a naplementében, este pedig Balaton-parti koktélozás a holdfényben. Egyelőre ezt kínálja a Balaton legszebb strandja, ahol a rendelkezés szerint csak augusztus 15-től indul be a nagy koncertszezon. A rendezők a parton addig is live DJ-szettekkel gondoskodnak a megszokott hangulatról, és kisebb rendezvények szervezésére is felkészültek, arra az esetre, ha hamarabb enyhítenék a korlátozásokat.

A Plázson természetesen már a május 29-i nyitástól kezdve minden szükséges intézkedést megtesznek a látogatók biztonsága érdekében. Fokozott figyelmet fordítanak a megengedett látogatószám betartására, a távolságtartásra és a higiéniára.

A pünkösdi hétvége idén egybeesik a gyereknappal, ezért a Siófoki Nagystrand akciójának keretében a 14 év alatti gyerekek ingyen strandolhatnak a hosszú hétvégén. Ráadásul elindul az óriáskerék, amire 1500 helyett 1000 forintért ülhetnek fel az apróságok. A Siófok-kártyával rendelkezők pedig továbbra is 50 százalék kedvezménnyel vehetnek strandbelépőt.