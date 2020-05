Nyugdíjas bejelentési kötelezettségei 2020-ban

Belföld

A nyugdíjasok bejelentési kötelezettségeit a nyugdíjtörvény írja elő. Eszerint a nyugdíjas – hatósági felhívás hiányában is – tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra való jogosultságát vagy a nyugdíja folyósítását érinti. A gondnokság vagy gyámság alatt álló személy adataiban bekövetkezett változásokat a gondnok vagy gyám köteles bejelenteni.

A bejelentések közvetlenül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél (a nyugdíj folyósítását érintő bármely változás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál) postai úton vagy szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételével – a kormányzati Ügyfélkapun keresztül – teljesíthetők. Más elektronikus úton, például sima e-mail-ben nem lehet teljesíteni a bejelentési kötelezettségeket. A bejelentés teljesítésére megszabott határidő szempontjából az illetékes szervhez történő beérkezés időpontja az irányadó. Postai úton történő teljesítés esetén – ha a postára adást feladóvevénnyel (postakönyvvel) igazolják – a postára adás időpontja az irányadó.

Röviden: a nyugdíjas az adott változás bekövetkezését követő 15 napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjhatóságnak minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra való jogosultságát vagy a nyugdíj folyósítását érintheti. A bejelentést a folyósítási törzsszámra hivatkozással kell teljesíteni. A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben célszerű minden bejelentést a kormányzati Ügyfélkapun keresztül megtenni.

Bejelentendő körülmények különösen:

A névváltozás, a lakcímváltozás, a tartózkodási hely megváltozása, a levelezési cím megváltozása, a számlaszám változás (azé a bankszámláé, amelyre a nyugdíjat utalják). A 90 napot meghaladó külföldi tartózkodás, a külföldön történő letelepedés. Ez esetben a külföldi lakcíméről, tartózkodási helyéről köteles a nyugdíjas tájékoztatni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot. A nyugdíj folyósításának természetesen nem akadálya, ha valaki akár ideiglenesen, akár végleges jelleggel külföldön tartózkodik. A nyugdíj folyósítását hazai bankszámlára vagy huzamosabb külföldön tartózkodás esetén a tartózkodási hely szerinti banknál nyitott bankszámlára is lehet kérni, feltéve, hogy a nyugdíjas EU/EGT tagállamba vagy olyan országba költözött, amellyel Magyarországnak van kétoldalú szociális biztonsági megállapodása.

A nyugdíjat mindig forintban folyósítják, ha az nem hazai bankszámlára érkezik, akkor az átváltás és külföldre utalás költségeit a külföldön élő magyar nyugdíjas viseli. Az öregségi nyugdíjakkal ellentétben viszont a három hónapot meghaladó külföldi tartózkodás esetén megszűnik a jogosultság a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékára, külföldre költözés esetén a tartós ápolást végzők jelenleg 50 ezer forint havi összegű időskori támogatására, valamint az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásra. Erre az érintett személyek különösen figyeljenek!

A közszférában, közszolgálati jellegű – közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői, stb. – jogviszonyban történő munkavégzés. Ennek bejelentésére azért van szükség, mert a nyugdíjtörvény rendelkezése szerint az öregségi nyugdíj folyósítását mindaddig szüneteltetni kell, amíg a nyugdíjas ilyen jellegű jogviszonyban áll, vagyis illetmény és nyugdíj továbbra sem folyósítható együtt.

A versenyszférában keresőtevékenységgel járó bármely biztosítási jogviszony (pl. munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony) létesítése, ha korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül a jogosult. Nekik ugyanis figyelembe kell venniük az ún. éves keretösszeget, vagyis a minimálbér 18-szorosának megfelelő összegű bruttó (nyugdíjjárulék alapját képező) éves kereseti korlátot, amelynek elérését követően a következő hónaptól az adott év végéig szüneteltetik az ellátás folyósítását. A kiegészítő vállalkozói tevékenység létesítése, ha a nők kedvezményes nyugdíjában részesül a jogosult.

Az érintett hölgyeknek 2020. június 30-áig kell figyelembe venniük a nyugdíjjárulék alapját képező vállalkozói jövedelmük tekintetében az éves keretösszeget, utána már nem, mert 2020. július 1-jétől a nyugdíj mellett fennálló bármilyen keresőtevékenységgel járó jogviszonyban szerzett kereset járulékmentessé válik. A nyugdíj melletti munkaviszonyban szerzett munkabér már 2019. január 1-jétől járulékmentessé vált. Az özvegyi nyugdíjban részesülő személy új házasságkötése. Ezt azért kell az özvegynek bejelentenie, mert a nyugdíjtörvény rendelkezése szerint az özvegyi nyugdíjra való jogosultsága megszűnik, ha a rá irányadó nyugdíjkorhatára betöltése előtt házasságot köt.

Ha az özvegy a korhatára betöltését követően köt új házasságot, az nem érinti az özvegyi nyugdíjra való jogosultságát, de a bejelentési kötelezettsége ez esetben is fennáll. Be kell jelenteni a nyugdíjas elhalálozásánakó tényét és időpontját is. 2014. július 1-től a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a magyar elektronikus anyakönyvi rendszerben ugyan hivatalosan tudomást szerez a halálesetről, de a nyugdíjtörvényben a bejelentési kötelezettségre vonatkozó előírás továbbra is hatályban maradt.

A haláleset bejelentésére az elhunyt nyugdíjassal közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös vagy a nyugellátás felvételére jogosult más személy köteles. E tekintetben fontos tudnivaló, hogy a nyugdíj csak annak a naptári hónapnak az utolsó napjáig jár, amelyben a nyugdíjas elhalálozott. Ha a nyugdíjat ezt követően is folyósítanák, azt vissza kell fizetni.

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu