A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben több időnk maradhat a családi archívum rendezésére, s ennek során a keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyainkra vonatkozó okiratok rendezésére, a hiányzó adatok azonosítására. Ez a rendezgetés azért bizonyulhat nagyon hasznosnak, mert a nyugdíjbiztosítási adategyeztetés során szükségünk lehet minden olyan időszak és kereset bizonyítására, amelyre vonatkozóan nincs adat a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban. Az idén változott törvényi rendelkezés szerint a kormányhivatalok mindenkivel lefolytatnak egy hivatalból indított adategyeztetést a nyugdíjkorhatára betöltése előtt három évvel, de ha valakinek ennél korábban kell hatósági igazolás a szolgálati idejéről és a kereseteiről – például azért, mert a nők kedvezményes nyugdíját kívánja igényelni -, akkor természetesen kérelmet is beadhat ennek érdekében.

Az adategyeztetés kapcsán a legtöbb gond annak kapcsán adódik, hogy a hatósági nyilvántartásban nem szerepel valamely keresetünk vagy valamilyen szolgálati időtartamunk. Milyen okiratokkal igazolhatjuk, mennyit kerestünk vagy biztosítási jogviszonyban álltunk-e egy érintett időszakban? Rajtunk csattan-e az ostor, ha a munkáltatónk becsapott minket, és nem fizette utánunk a kötelező járulékokat? Hogyan lehet okiratok hiányában egyéb hitelt érdemlő módon bizonyítani, hogy egy adott időszakban szolgálati időt szereztünk?

A nyugdíjtörvény szerint a kereseti adatokat a nyugdíjbiztosítás nyilvántartása alapján kell számításba venni. A nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jövedelemre vonatkozó adatokat a foglalkoztatónak vagy jogutódjának az egykorú munkaügyi, bérszámfejtési, könyvelési nyilvántartásai alapján kiállított írásbeli igazolásával, ennek hiányában más egykorú okirattal – így különösen a foglalkoztatói igazolással, a személyi jövedelemadó megállapításához a foglalkoztató által kiadott igazolással, a kereset, jövedelem kifizetését, elszámolását igazoló bizonylattal, munkakönyvvel, személyijövedelemadó-bevallással – lehet igazolni.

Vagyis ha nem lenne adat ebben a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban egy adott időszak tekintetében, akkor kell a rendelkezésben felsorolt kisegítő lehetőségeket használni, azaz be kell szerezni vagy a családi archívumban meg kell keresni a foglalkoztatónak vagy jogutódjának az egykorú munkaügyi, bérszámfejtési, könyvelési nyilvántartásai alapján kiállított írásbeli igazolását, ennek hiányában más olyan egykorú okiratot, amivel a keresetet az adott időszakban egyértelműen igazolni lehet.

A munkavállalót nem érheti hátrány amiatt, ha a munkáltatója nem fizette be a nyugdíjjárulékot a keresete után – hiszen a munkavállalót nem lehet felelősség tenni a munkáltatója jogszabálysértő magatartása miatt. Ezt fejezi ki a járulékfizetési vélelemről szóló rendelkezés a nyugdíjtörvényben, amely szerint abban az esetben, ha a biztosítás ténye, illetőleg a biztosítással járó jogviszony időtartamára vonatkozó adatok a társadalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásaiból megállapíthatók – vagyis a dolgozót bejelentette a munkáltatója -, viszont a nyugdíjjárulék levonásának ténye nem állapítható meg vagy nem bizonyítható – vagyis nincs nyoma annak, hogy a munkáltató befizette volna a járulékokat -, akkor a nyugdíjjárulék levonását vélelmezni kell.

A nyugdíjtörvény szerint a szolgálati időt napok – nem pedig évek – szerint összegzik, s az összegzett napok számát osztják el 365-tel, így kapják majd meg a szolgálati idő éveinek számát. (Vagyis ha egy adott évben valaki például csak 68 nap szolgálati időt szerzett, akkor az összegzés során csak ezt a 68 napot lehet majd figyelembe venni az adott évből.) Ezért minden nap szolgálati időként történő elismertetéséért érdemes küzdeni, ha az nem szerepel a nyilvántartásokban! Férfiak esetében például nem szerepel a sorkatonai szolgálat, azt minden esetben külön kell igazolniuk a katonakönyvvel vagy a katonai nyilvántartó hatóság által kiadot igazolással. Nők és férfiak esetében

egyaránt hiányzik a nyilvántartásokból az 1998 előtt nappali tagozaton folytatott felsőfokú tanulmányok szolgálati időként elismerhető tartama, ezt is nekik kell igazolniuk a leckekönyvvel és a diplomával. A végeredményként kapott évszámból csak az egész számot lehet majd figyelembe venni a nyugdíjszorzó megállapításához – vagyis annak a százalékos értéknek a meghatározásához, amellyel meg kell majd szorozni a számított nettó havi átlagleresetet a nyugdíj öszegének meghatározása során. Egy naptári nap akkor is csak egy napnyi szolgálati időnek felelhet meg (az egyszeres számítás törvényi szabálya szerint), ha az adott napon többféle biztosítási jogviszonyban is álltunk. Néhány gyakori példa ilyen esetre: a munkaviszony mellett vállalkozóként is dolgoztunk, a főállású munkaviszony mellett másodállásban is dolgoztunk, a gyes-ben részesülő hölgy a gyes mellett munkát is végzett az adott napon, és így tovább.

A szolgálati időt a nyugdíjtörvény szerint a társadalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásai alapján kell számításba venni. E tekintetben nem csak a nyugdíjbiztosítási, hanem az egészségbiztosítási nyilvántartás tételeit is át kell néznie a hatóságnak. Ha azokban nincs adat egy adott időszakra vonatkozóan, azt csak akkor lehet szolgálati időként elfogadni, ha az érintett személy bizonyítani tudja a biztosítási jogviszonya fennállását az akkori foglalkoztatója által kiállított egykorú eredeti okirattal (igazolással) vagy annak hiteles másolatával, vagy a foglalkoztató eredeti nyilvántartásai alapján kiállított igazolással, vagy – ha minden kötél szakad – egyéb hitelt érdemlő módon.

Az egyéb hitelt érdemlő módon történő bizonyításhoz olyan tanúkat kell (legalább kettőt) keresni, akikkel az érintett személy a kérdéses időszakban együtt dolgozott, és akik egybehangzóan nyilatkozni tudnak arról, hogy mikor, hol dolgoztak az érintett személlyel együtt. Lehetőleg olyan tanúkat kell találni, akik szolgálati idejét a kérdéses időszakra vonatkozóan a nyugdíjhatóság már bizonyítottnak ismerte el. Tanúnyilatkozatokkal csak az érintett szolgálati időtartam bizonyítható, az érintett személy keresetéről tanúnyilatkozat nem

vehető figyelembe.

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu