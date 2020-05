Belföld

MTI ,

Nyugvó szakaszba érkeztünk, a járvány mérséklődik – mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília hozzátette: a vidéki nyitás eddig nem eredményezett többletfertőződést, de ki kell várni a 14 napos lappangási időt, hogy ezt nyugodtan ki lehessen jelenteni.

Csökken a kórházban ápoltak száma, az igazolt fertőzöttek 23 százaléka pedig idősotthon lakója – mondta a tisztifőorvos.

Újabb védőeszközök érkeznek csütörtökön 29 kórházba és az Országos Mentőszolgálathoz

Kiss Róbert rendőr alezredes hozzátette: az operatív törzs újabb védőeszközökkel segíti az idősotthonokat, ahova a kormányhivatalokon keresztül érkeznek meg ezek.

Szólt arról is, hogy két mobiltelefonos alkalmazást is kifejlesztettek, amelyek hasznosak lehetnek a járvány elleni védekezésben. Az egyik a házikarantén-applikáció, amely az elrendelt hatósági házi karanténok elektronikus ellenőrzését szolgálja, ezt az alkalmazást eddig 585-en telepítették, és most is 528-an használják.

A kontaktuskutatást segíti a “vírusradar” applikáció is, amelynek tömeges használata esetén az azonosított fertőzöttekről kimutatható, kihez voltak kétméteres távolságon belül legalább húsz percig – tette hozzá Kiss Róbert.