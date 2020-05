Online tanítja diákjait Orsovai Reni

Extra

Lokál ,

A Dal 2020 győztese zenetanárnőként is dolgozik, diákjait pedig a karantén alatt online oktatja, ami plusz nehézségekkel jár. Reni igyekszik helytállni, de egyre nehezebben viseli a bezártságot.

Orsovai Reni a járvány miatt otthonról online tanítja diákjait. „Sajnos énekelni lehetetlenség videótelefonon. Ha leütök egy hangot a zongorán, akkor másodpercek telnek el, míg az eljut az illetőhöz, akivel épp hívásban vagyok. Csúszik a kép, a hang, tehát nem a legideálisabb ez a módszer. Ezért inkább dalokat szoktam küldeni, és arra kérem a diákjaimat, hogy elemezzék azokat, én pedig értékelem a munkájukat” – mondta a Ripostnak az énekesnő, aki egyre nehezebben viseli a karantént.

Az énekesnőnek nagyon hiányzik már, hogy végre kiszabaduljon az otthoni bezártságból.

„Soha nem szerettem egy helyben ülni, aktív vagyok, mindig megyek valahova. Most, sokakhoz hasonlóan igencsak leszűkültek a lehetőségeim, a szeretteimmel és a zenekarom tagjaival is csak telefonon tartom a kapcsolatot. Abban bízom, hogy nyár végére talán már normalizálódik a helyzet, és újra színpadra állhatunk, mindenesetre akárhogy is alakul, az eddig lemondott koncertjeinket mindenképpen szeretném pótolni” – tette hozzá Reni.