Orbán Viktor: A gazdaságvédelmi akciótervet, a beruházásokat és a munkahelyteremtést kell szolgálnia a költségvetésnek

A Pénzügyminisztérium (PM) és a tárcához tartozó háttérintézmények vezetőivel egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel az idei és a jövő évi költségvetésről valamint a gazdaságvédelmi akcióterv végrehajtásáról – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Orbán Viktor a PM épületében tartott megbeszélésen elmondta: Magyarországon a válságkezelésben felhasznált eszközök súlypontja továbbra is a munkahelyteremtésen van. Megismételte: amennyi munkahely a koronavírus miatt megszűnik, a kormány annyi újat fog létrehozni. Ezt a célt kell szolgálnia a 2020-as és a 2021-es költségvetésnek valamint a gazdaságvédelmi akciótervnek is, melynek legfontosabb eszközei az állami munkahelyteremtés, a beruházások támogatása és az állami fejlesztési programok, bértámogatás a veszélyeztetett munkavállalóknak, adócsökkentés a munkahelyek megtartásáért, akár 0 százalékos hitel a vállalkozóknak, valamint megtörténik a 13. havi nyugdíj visszaépítése is – sorolta az értekezleten a miniszterelnök.