Orbán Viktor: A járvány elleni első csatát megnyertük

Orbán Viktor szerint a járvány elleni első csatát megnyertük, a második csata a munkahelyek megmentése és visszaépítése lesz, amit a miniszterelnök szerint szintén sikerre vihet Magyarország. A kormányfő arról is beszélt, hogy Karácsony Gergely főpolgármester inkább elméleti ember, aki sem egy disznóvágás idején, sem egy bútor összeszerelésénél nincs hasznára senkinek. Nem csoda, hogy a járványhelyzettel sem bírt megbirkózni!

– Az első csatát megnyertük, a járványt megfékeztük – jelentette ki pénteken a Kossuth rádióban Orbán Viktor miniszterelnök. Mindezt a hétvégén véget ért, Merkely Béla professzor vezetésével lezajlott országos tesztprogram részeredményeire hivatkozva mondta a kormányfő, amiből kiderült, hogy hazánkban nagyon alacsony a fertőzöttek száma. Orbán Viktor felhívta a figyelmet a maszkviselés és a legalább másfél méteres védőtávolság betartásának fontosságára, mint mondta a védekezés új szakaszában is mindenkinek felelősen kell viselkednie.

– A második csata a munkahelyek megmentése és visszaépítése lesz, ami a kormány által kidolgozott eszközrendszerrel szerintem sikerülni fog – jelentette ki a miniszterelnök. Emlékeztetett: a közfoglalkoztatásban 100 ezer új embert tudnak felvenni, a honvédség hajlandó fiatalokat fogadni, és bértámogatási rendszert vezettek be, amelynek keretében 5400 vállalat nyújtott be kérelmet, így 72 ezer ember fizetését támogathatja az állam. Július 1-jétől 2 százalékkal csökken a szociális hozzájárulási adó, és több tízezer vállalkozónak alig kell közterhet fizetnie a bérek után – sorolta. Megjegyezte: a 13. havi nyugdíjat is visszaépítik, a válság ellenére is.

– Magyarországnak képesnek kell lennie a járvány által tönkretett munkahelyek helyett újakat létrehozni, ezért a munkahelyteremtés felé fordulnak, szektoroktól függetlenül, ennek érdekében hoztak intézkedéseket – mutatott rá.

Karácsony még egy bútort sem tud összeszerelni Orbán Viktor szerint Karácsony Gergely főpolgármester nem gyakorlati, inkább „elméleti ember”. – Ha egy ilyen ember benősül a családba akkor biztos lehetsz abban, hogy neked kell majd átmenned, hogy összeszereld a bútort, amit vásároltak – mondta viccesen a miniszterelnök, aki egy másik példát is hozott: „Ha egy disznóvágás van, ez a típus a vacsorára jön, de ezt senki se bánja, mert legalább nincs láb alatt, amíg a többiek dolgoznak”. A miniszterelnök telibe talált, hiszen Karácsony még a 2018-as választási kampányban azt mondta: „Nem vagyok egy műszaki ember. Amikor egyetemista koromban hazamentem, és édesanyám mondta, hogy leszakad a konyhaszekrényen a polc, és szereld vissza, akkor azt mondtam neki, hogy anyám, én értelmiségi vagyok.”