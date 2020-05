Orbán Viktor: A veszély nem múlt el, a készültséget fenn kell tartani – Videó!

Belföld

A miniszterelnök pénteki rádiós interjújában kijelentette, hogy a nyugatiaknál eddig eredményesebben, jobban védekeztünk, de a veszély nem múlt el, a készültséget fenne kell tartani. A baloldal a sok okoskodás után megszégyenülve elkulloghat.

Orbán Viktor a beszélgetés elején arról szólt, hogy a veszély nem múlt el, a készültséget fenn kell tartani, még akkor is, ha jól állunk a járvány kezelésében, ezért vissza lehet vonni a rendkívüli jogrendről szóló szabályt. Nálunk jobb helyzetben lévő nyugati országokat is messze felülmúltunk a védekezésben. Azonban sajnos a járványban majdnem 500 ember meghalt, és ezért több száz, vagy ezer család került nehéz helyzetbe, mert elveszítette szeretett hozzátartozóját.

Orbán Viktor kijelentette, hogy történelmi érdemei vannak Kásler Miklósnak a járvány kezelésében. A miniszter már akkor összehívta a járványügyi szakembereket, amikor az unió és az egészségügyi világszervezet még arról beszélt, hogy nincsen semmi baj. Éppen ezért sikerült elkerülni a tömeges fertőzési szakaszt – tette hozzá.

A baloldalt leszámítva mindenki összefogott Magyarországon. A baloldal belekötött mindenkibe, de most szégyenszemre elkulloghatnak a kertek alatt. A rendkívüli jogrend amúgy a leghatásosabb lépéseink közé tartozik – mondta a kormányfő.

Kijelentette, hogy számára a rendkívüli jogrend azért volt segítség, mert nem kellett egy-egy rendelettel a parlament elé mennie, és nem kellett huzakodnia a baloldali ellenzékkel, egy óra alatt tudott dönteni. Márpedig az időtényező járvány idején döntő jelentőségű.

A nyáron már csökkenő tendenciát mutathat a járvány, de ez nem jelenti azt, hogy a veszély elmúlt, ugyanis nincs még vakcina. A készültség marad, az Operatív Törzs továbbra is naponta fog ülésezni.

Arra a kérdésre, hogy a helyi intézkedések mennyire tekinthetők sikeresnek, a kormányfő úgy válaszolt, hogy azok a polgármesterek, akik a baloldali pártok utasításait követték, azok rosszul teljesítettek. Akik aszerint döntöttek, hogy nem pártpolitikát folytatnak, azok jól teljesítettek. Nem a baloldali ellenzékkel kell törődni, hanem az élet normális mederbe való visszatérésével – mondta a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, hogy Ausztriát követi a magyar vidék és ezt követően Budapest. Ennek jegyében nyílnak meg a bölcsődék, óvodák és részben az iskolák, de a tanév végéig marad a digitális oktatás.

Orbán Viktor szerint reális lehetőség, hogy újra terjedni kezd a vírus, mert a veszély nem múlt el. A védőtávolságot tartsa be mindenki, akkor nem lesz baj. Van ok az örömre, mert nagyon sok idős ember életét sikerült megmenteni – mondta a kormányfő. Ha nem lett volna sikeres a védekezés, akkor több ezren haltak volna meg. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a járványügyi védekezés miatt az influenza is jóval kevésbé pusztított.

Orbán Viktor a tranzitzónák megszüntetéséről azt mondta, van egy vita Magyarország és a brüsszeli bürokraták között, ami arról szól, hogy ki dönti el, hogy kivel éljünk együtt. A baloldal és a brüsszeli bürokraták szerint nem mi döntünk arról, hogy kivel éljünk együtt, de a magyarok többsége ezzel nem ért egyet. Egész Európa biztonságára veszélyes ez a döntés – mondta a kormányfő. 130 ezer ember van most a balkáni útvonalon, akik be akarnak jutni az unióba.

A miniszterelnök úgy gondolja, a tranzitzónák felszámolásával a migránsok jártak rosszul, a brüsszeli bürokraták miatt. Ettől kezdve tessék a kerítésen kívül várakozni, pillanatokon belül meghozzuk ennek érdekében a rendeleteket. Mostantól a belgrádi nagykövetségen lehet beadni a menedékkérelmi igényeket, várakozni pedig a magyar határon kívül lehet. Ez a migránsoknak biztosan rosszabb, de ha Brüsszel így akarta, akkor ez van – mondta Orbán Viktor. A céljuk az volt, hogy a migránsok az országhatáron belül várakozzanak. Mi annak a hívei vagyunk, hogy kívül kelljen várakozni.

Mi készen állunk, hogy a szomszédaink határait megvédjük, ha erre kérés érkezik. Orbán Viktor szólt arról is, hogy az uniós döntéshozatali pozícióban lévők jelentős részéről sorra derül ki, hogy Soros Györgyhöz köthetőek. A lényeg, hogy migránsválságot okozzanak, ha pedig az létrejön, akkor bajba kerülnek az európai országok. Akkor aztán pénzre lesz szükségük, azt pedig Soros tud kamatra adni – fejtette ki a kormányfő. Persze ennek az egésznek van egy ideológiai háttere is – fűzte hozzá.

Orbán Viktor a gazdasági lépésekről azt mondta, hogy rengeteg időt tölt azzal, hogy a munkahelyek megvédésének programját alakítsák, mert nem segéllyel kell segíteni, hanem munkával. A kormányfő szólt arról is, hogy legalább annyi munkahelyet kell teremteni, amennyit a vírus elpusztít. Több mint egymillió olyan dolgozó van, akinek a munkahelye megtartásában sikerült segíteni. Azoknak a száma, akik álláskeresési járadékon voltak tegnap, 101 ezer fő közülük 75 ezer ember már több mint három hónapja állás nélkül van. 173 ezer olyan magyar ember van, aki dolgozni akar, és a kormányhoz fordult. 200 ezerre nőtt a közmunkás keret, 3 ezer toborzott katona számára is van hely.

A kormány pénzt ad azoknak, akik beruházni akarnak. Orbán Viktor bízik benne, hogy a gazdaságvédelmi terv működni fog.

„De nem csak bízom benne, hanem látom is, hogyan fog ez működni. Aránylag világos képem van arról, hogy mi fog történni. Kézben vannak a dolgok, jó döntéseket hoztunk. Az viszont biztos, hogy statisztikailag lesz egy nagyon nehéz áprilisunk, és egy rossz májusunk – ismertette a kormányfő.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a magyar tőketulajdonosok is tettre készek. Azzal, hogy már több mint 100 milliárdot adtunk a beruházásokra, az jelentheti, hogy sokkal hamarabb találunk vissza a korábbi növekedési szintre. A következő hónapokban minden energiánkat a gazdasági újraindítására fordítjuk, most meglehetősen optimista vagyok – zárta a beszélgetést a kormányfő.

