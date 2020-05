Orbán Viktor a visegrádi kormányfőnökkel és a német kancellárral egyeztetett – Képek!

Belföld

A miniszterelnök a veszélyhelyzet 69. napján fotókat osztott meg a közösségi oldalán.

A kormányfő online megbeszélést tartott a visegrádi kormányfőnökkel és a német kancellárral a gazdaság újraindításáról.

“69. A visegrádi kormányfőnökkel és a német kancellárral egyeztettünk a gazdaság újraindításáról // 69. We discussed restarting our economies with the V4 Prime Ministers and the German Chancellor” – írta a bejegyzésében Orbán Viktor.

Online konferencia keretében tartották meg a V4+Németország csúcstalálkozót kedd délelőtt, a megbeszélésen a koronavírus-válságról volt szó

Angela Merkel német, Orbán Viktor magyar, Andrej Babis cseh, Mateusz Morawiecki lengyel valamint Igor Matovic szlovák kormányfő a koronavírus-járvány okozta gazdasági károk áthidalásáról egyeztetett. Egyetértettek abban, hogy a járvány ősszel várható újabb hullámát egy sokkal jobban felkészült egészségügyi rendszernek kell kezelnie Európában – ismertette a sajtófőnök.

Hozzátette: a visegrádi országok június elején tartják következő csúcstalálkozójukat Csehországban.