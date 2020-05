Orbán Viktor: Az első csatát Magyarország megnyerte

Orbán Viktor a Lengyel Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából, levélben köszöntötte vasárnap Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnököt, valamint Lengyelország polgárait. „A világjárvány súlyos kihívások elé állít mindannyiunkat, ezért a nemzeteink közötti szoros együttműködésre és szolidaritásra most különösképpen szükségünk van. Örömmel tölt el, hogy visegrádi együttműködésünk rendkívül jól vizsgázik ebben a nehéz időszakban is” – írta a magyar miniszterelnök kiemelve, hogy „a képmutató európai vitákban mi, magyarok és lengyelek a jövőben is számíthatunk egymásra”.

Harminc éves a szabad magyar Országgyűlés

3o éves az Országgyűlés: harminc éve szabadon. Ahogy akkor is, most is összefogásra van szükség Magyarországon. Együtt sikerülhet! – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, a demokratikus Országgyűlés megalakulásának harmincadik évfordulójának alkalmából szombaton. A miniszterelnök a 30 évvel ezelőtti Fidesz-frakcióról is megosztott egy képet: „Na, ki kicsoda?” – kérdezte viccesen.