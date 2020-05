Belföld

A miniszterelnök a veszélyhelyzet 52. napján a Facebook oldalára töltött fel képeket.

A szabad Országgyűlés harminc évvel ezelőtti megalakulására emlékező ünnepi ülést tartott szombaton a parlament.

“52. Harminc éve szabadon. Ahogy akkor is, most is összefogásra van szükség Magyarországon. Együtt sikerülhet!” – fogalmazott a bejegyzésében Orbán Viktor.