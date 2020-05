Orbán Viktor részvételével megkezdődött az EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó

Külföld

MTI ,

Orbán Viktor miniszterelnök részvételével megkezdődött az Európai Unió tagállamai és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozója, amit a koronavírus-járvány miatt ezúttal videokonferencia keretében tartanak meg – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szerda délután.

A megbeszélésen szóba kerül az európai integrációs perspektíva megerősítése a térség államai számára, az aktuális biztonsági kihívások, így a migráció témája, valamint az Európai Bizottság gazdaságfejlesztési terve is. Kiemelt fontosságú lesz a koronavírus-járvány elleni védekezés ügye; az Európai Unió segítséget nyújt a Nyugat-Balkán számára a járvány elleni védekezéshez.

Havasi Bertalan emlékeztetett: Magyarország korábban már küldött védőfelszerelést Szerbiába, Bosznia-Hercegovinába, Albániába, Észak-Macedóniába és hamarosan újabb magyar szállítmány indul Montenegróba is. Hozzátette: a magyar miniszterelnök korábban többször is határozottan kiállt a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása mellett, ami egyaránt érdeke az érintett államoknak és magának az EU-nak is.