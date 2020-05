Müller Cecília: A védekezés új szakaszába léptünk

Belföld

MTI ,

A járvány elleni védekezés új szakaszába léptünk; fokozatosan indulnak újra az egészségügyi ellátások – közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília hangsúlyozta: a járvány folytatódik, ami fokozott óvatosságot, szoros adatkövetést követel, ezért változott a járvánnyal kapcsolatos információk közlése a koronavirus.gov.hu oldalon. Az összes fertőzött számán túl közlik az aktív esetek és a gyógyultak számát területi bontásban is.

Erről kifejtette: hétfőn 3035 az azonosított fertőzöttek száma, az aktív eseteké pedig 2054. Aktív esetek azok, akik “ma pozitívnak, betegnek, kezeltnek minősültek”, számukba nem számítanak bele a gyógyult és elhunyt betegek.

Müller Cecília kiemelte azt is, hogy fokozatosan indulnak újra az egészségügyi ellátások, most még nem áll vissza a járvány előtti helyzet. Háziorvoshoz telefonon kell bejelentkezni, járóbeteg-szakrendelőbe is csak előzetes bejelentkezéssel lehet menni – ismertette.

Hétfőn megkezdődött a járvány elleni védekezés második szakasza, új szabályok léptek életbe vidéken

Kiss Róbert rendőr alezredes felhívta a figyelmet, hogy Budapesten és Pest megyében továbbra is hatályban maradnak a kijárási korlátozásra vonatkozó rendelkezések. A többi megyében az üzletek, a vendéglátóhelyek kerthelyiségei, teraszai, a strandok, a szabadtéri múzeumok és az állatkertek nyitva tarthatnak – mondta.

Az alezredes egy kérdésre válaszolva elmondta: az üzletek korlátozott nyitvatartására vonatkozó szabályok nem vonatkoznak a szolgáltatásokra, például a fodrászokra, kozmetikusokra, de azt kérik a szolgáltatás nyújtóitól és igénybe vevőitől, hogy fokozottan tartsák be a higiéniai szabályokat.

Kiss Róbert ugyancsak kérdésre válaszolva elmondta, hogy a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szerint mindenki köteles az üzletben, tömegközlekedési eszközön szájat és orrot eltakaró sálat, kendőt vagy orvosi maszkot viselni, vagyis a futároknak, taxisoknak nem kötelező, de ajánlott a maszkviselés.

A vendéglátóhelyeken betartandó védőtávolságról az alezredes elmondta, a kormányrendelet általános védelmi intézkedésként írja elő a másfél méteres védőtávolságot két ember között. A vendéglátó helyeken a védőtávolságot asztaltársaságonként kell betartani, a szükséges feltételekről pedig az üzemeltetőnek kell gondoskodnia.

Közölte azt is, hogy a hosszú hétvégén 4677 esetben intézkedtek a rendőrök a kijárási korlátozások szabályainak megszegése miatt: 2292 esetben figyelmeztetéssel éltek, 1319 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, és 1066 esetben feljelentést tettek. Így a kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt a rendőrök már 45 ezerszer intézkedtek.

Vasárnap 559 hatósági házi karantént rendeltek el, ezzel az érvényben lévők száma 10 459 lett. 33 esetben tapasztalták a hatósági házi karantén szabályainak megsértését, így már 1474 alkalommal intézkedtek a hatósági házi karantén szabályainak megszegése miatt.

Elmondta azt is, hogy 315-re nőtt a járványüggyel kapcsolatban elrendelt büntetőeljárások száma, ebből 83 rémhírterjesztés, 26 közveszéllyel fenyegetés, 96 csalás, 18 járványügyi szabályszegés miatt indult, és 62 gyanúsítottat hallgattak ki a büntetőeljárásokban.

A határforgalomban a belépő teherforgalomban Tompánál kétórás, Röszkén egyórás várakozásra kell készülni, a kilépő teherforgalomban pedig Kőszegnél és Csanádpalotánál egy-egy órás a várakozás. A kilépő személyforgalomban Kőszegnél van egyórás várakozás.

Gál Kristóf alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője az operatív törzs sajtótájékoztatóján felidézte, reggel 9 órakor a megfelelő óvintézkedések mellett megkezdődtek az érettségi vizsgák és mindenkinek sok sikert kívánt az érettségihez.