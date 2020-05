Összefogás gálát terveznek a Városmajorban

Újra eljöhet a családi találkozások, hosszú ölelések és személyes beszélgetések ideje! A korlátozások enyhítésével végre a szülőket, nagyszülőket is szorosan magunkhoz szoríthatjuk, bár van egy fontos szabály amit továbbra is be kell tartani, hogy a család apraja nagyja egészséges maradjon.