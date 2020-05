Összeköt a hétfői ima

Belföld Szeged

Kerékgyartó György ,

Békés megye – Pünkösdhétfőig minden hétfő este 8 órakor közösen imádkoznak a hívek Kétsopronyban – no, nem a templomban, ki-ki a háza előtt, egy gyertyával a kezében kapcsolódik be. A közösség, a liturgikus élet a kétsopronyi híveknek is nagyon hiányzik, a közös ima oldja ezt a hiányérzetet.

Az ötlet április utolsó hétfőjén jött, Arany Gábor plébániai kormányzó akkor hirdette meg először az eseményt. A kezdeményezéshez az önkormányzat is csatlakozott: segítettek a hírt terjeszteni, és technikai hátteret is biztosítanak a kapcsolattartáshoz.