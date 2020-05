Öt ellenzéki hazugság és a valóság

Belföld

Lokál ,

Hétfő óta megszűntek a kijárási korlátozások, hamarosan a veszélyhelyzet is véget érhet, a járványügyi adatok szerint Magyarország az első csatát megnyerte a vírussal szemben. Az ellenzék persze végig a járványnak szurkolt, sosem lehetett rájuk számítani, folyamatosan kekeckedtek és rémhíreket terjesztettek. A Lokál összeszedte Gyurcsányék legnagyobb hazugságait.

Ellenzéki hazugság: Magyarország diktatúra lett

A valóság: Magyarország jogállam, a különleges jogrend hamarosan véget ér

Az ellenzék már a koronavírus-törvényt sem szavazta meg, pedig ez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a kormány gyorsan és hatékonyan reagálhasson a járványhelyzetre. A hitelek elengedése, a határok lezárása vagy a kijárási korlátozás bevezetése egyaránt hatékony lépésnek bizonyult. Az ellenzék az első perctől kezdve elővette szokásos hazugságait, és diktatúra kiépítésével vádolta meg a kormányt. Azt hazudták, hogy a különleges jogrend „örökké” tart, és hogy a parlament nem ülésezik – tették ezt gyakran a parlamentben. Magyarország ellen külföldön is lejárató kampány indult a hazugságok miatt, Brüsszelben újra szégyenpadra vonták az országot. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a hétvégén bejelentette: a különleges jogosítványok a hónap végén megszűnhetnek.

Ellenzéki hazugság: nem működik a digitális oktatás

A valóság: a tanárok, a diákok és a szülők megoldották a feladatot

Az ellenzék és propagandasajtója már akkor gőzerővel keltette a pánikot, amikor Magyarországon még egyetlen megbetegedés sem történt. A veszélyhelyzet első napjaiban még jobban rákapcsoltak, szinte hisztérikusan követelték az iskolák bezárását. Hazánkban az első fertőzés regisztrálása után tizenkét nappal került sor az online oktatás bevezetésére. Ausztriá­ban ehhez 21, Olaszországban 34 nap kellett. Miután a kormány bevezette a digitális oktatást – hogy ne kelljen a diákoknak évet ismételniük, a tanárok pedig dolgozhassanak –, azt kezdték el kritizálni. Hamarosan az iskolák megnyitását követelték (most éppen itt tartunk). A digitális oktatás – a nyilvánvaló problémák ellenére – összességében jól működött, a tanárok, a diákok és a szülők is remekül helytálltak a nehéz helyzetben.

Ellenzéki hazugság: nem lehet biztonságosan megtartani az érettségiket

A valóság: sikeresen zajlottak a vizsgák

Az ellenzék hol az érettségik megtartását, hol azok elhalasztását követelte – attól függően, milyen lábbal keltek aznap. Mikor a kormány különleges óvintézkedések közepette az írásbeli vizsgák megtartása mellett döntött, persze azonnal rákezdett a hisztériakórus: ne tartsák meg! Gyurcsány Ferenc még petíciót is indított ezért. Az élet persze ismét rácáfolt az ellenzéki huhogókra: a vizsgákon a diákok 97 százaléka vett részt, az írásbelik biztonságosan és rendben zajlottak.

Ellenzéki hazugság: Magyarországon halnak meg a legtöbben

A valóság: a hazai járványügyi mutatók kedvezőek

Az egészségügyi védőfelszerelésekkel kapcsolatban is kritizált az ellenzék. Kifogásolták, hogy nincs elég maszk, védőruha és lélegeztetőgép az országban. Szabó Tímea április 20-án a parlamentben egyenesen azt hánytorgatta fel, miért juttatott a kormány a határon túli magyaroknak is a maszkokból. Karácsony Gergely párttársa azt is állította, hogy „Magyarországon halnak meg a legtöbben a vírusban”. Ez nyilvánvaló hazugság. Később egyértelművé vált, hogy nem omlott össze az egészségügy, nem voltak tömeges megbetegedések a kórházi alkalmazottak körében, és lélegeztetőgép is jutott minden súlyos betegnek.

Ellenzéki hazugság: a kormány nem segít a bajbajutottakon

A valóság: a magyar történelem legnagyobb gazdaságélénkítő csomagját vezették be

Orbán Viktor több lépésben jelentette be a kormány gazdaságélénkítő mentőcsomagját, első körben már a veszélyhelyzet legelején felfüggesztették az összes hitel törlesztését, ezenkívül a vállalkozók különböző adókedvezményeket kaptak. Összességében 9000 milliárdot fordít a kormány gazdaságélénkítésre, munkahelyteremtésre, bérkiegészítésre és más lépésekre. Az ellenzéknek persze ez sem volt elég, azt hazudták, hogy a kormány senkin sem segít, és mindenki el fog szegényedni. Gyurcsányék leginkább a pénzosztásban látták a megoldást (ami az ország eladósodásához vezetne), míg a kormány célja, hogy annyi új munkahelyet hozzon létre, amennyit a vírus elpusztít.