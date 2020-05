Öt kulisszatitok a Star Wars-filmekről

Extra

Egy vicces félrehallás miatt került a rajongók naptárba május negyedike, mint nemzetközi Star Wars-nap. A milliók által rajongott sci-fiben ugyanis a jedik és a felkelők May the Force be with you-val köszöntötték egymást, ami azt jelenti, Az Erő legyen veled!. Azonban ezt sokan úgy hallották, hogy May the 4th be with you, vagyis május 4-én találkozunk!. Ennek köszönhetően ez a dátum lett a kultikus film napja. A Lokál összegyűjtött néhány kulisszatitkot a filmek kapcsán.

Chewbacca, a szerelemgyerek



George Lucas az egyik legszerethetőbb figurát, a Csillagok háborúja szőrmókját, Chewbaccát saját kutyájáról Indianáról az alaszkai malamutról mintázta. A kutyát ugyanis fiatal korában mindenhova magával vitte, nagyon sokat autókáztak, innen jött az ötlet, hogy Han Solót is egy barna szőrmók kísérje mindenhova. Külsejét pedig már a Trónok harca írójától G.R.R. Martintól koppintotta Lucas. A regényírónak ugyanis a 70-es évek közepén megjelent egy kisregénye, aminek borítóján egy lézerpuskás szőrös szörny volt. A rendező pedig összemosta a kettőt, így született Chewbacca.

Han Solo eredetileg békának készült

A csillagok háborújának 1973-as legelső kéziratában Han Solo – aki később milliók álompasija lett – eredetileg egy zöld halember lett volna. A béka-Solo, Skywalker tábornok jó barátja lett volna, akinek a Luke-forma fiatal tanítványát ekkor még Annikin Starkillernek hívták – ő ráadásul eredetileg nő lett volna.

Mark Hamill majdnem meghalt a forgatás közben

A Luke Skywalkert alaktó Mark Hamillt 1977. január 11-én, éppen a Csillagok háborúja forgatásának befejezése előtt súlyos autóbaleset ért. A színész majdnem belehalt az ütközésbe, ráadásul hétórás műtét során tudták csak helyrehozni az arcát. A Csillagok háborúja VI. részében ezért láthatóak vágások az arcán.

George Lucas 1 dollárból csinált milliárdokat

A Csillagok háborúját eredetileg forgalmazó stúdió meg volt győződve arról, hogy a film hatalmas bukás lesz. Ezért, hogy szabaduljanak a lehetséges további költségektől, összesen egy dollárért átadtak minden filmmel kapcsolatos jogot George Lucasnak. Aki ezek után elképesztően gazdag lett.

Spielbergnek is tejel a filmsorozat

Ugyan Steven Spielbergnek nincs köze a Csillagok háborúja-sorozathoz, mégis kap belőle pénzt. Lucas ugyanis imádott hazardírozni, és ő maga sem hitte, hogy a filmje sikeres lesz. Mivel Spielberg is éppen egy filmen dolgozott és ő sem hitt annak sikerében, viccből fogadást kötöttek, hogy ha mégis befut a filmjük a másik két és fél százalékot kap majd a részesedésből.