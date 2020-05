Pink: A legmegterhelőbb időszak volt az életemben anyaként

Extra

Lokál ,

Pink és hároméves kisfia, Jameson március közepén fertőződtek meg a koronavírussal, de csak hetekkel később tudatták a világgal. Mindketten magas lázzal, végtagfájdalommal és fullasztó köhögéssel küzdöttek.

Az énekesnő a napokban mesélt először Ellen DeGeneres videóshow-jában arról, hogy mit éltek át.

– A koronavírus elleni küzdelem, úgy, hogy a kisfiam és én is nagyon-nagyon betegek voltunk, volt fizikailag és érzelmileg is a legmegterhelőbb időszak az életemben anyaként – kezdte Pink, aki maga is fullasztó köhögéssel és magas lázzal küzdött. Kisfia betegsége pedig csillapíthatatlannak tűnt, ami miatt nagyon megijedt. – Jameson lett beteg először. Felszökött a láza, ami az elején jött és ment, fájt a hasa, feje a mellkasa és mindennap jött egy újabb tünet. Később már a magas lázát alig lehetett lejjebb vinni, hetekig 38 és 39 fok között ingadozott. Rettegéssel teli időszak volt, nem tudtam mi vár még ránk – mesélte az énekesnő, aki arra figyelmeztetett, mindenki vegye komolyan a korlátozásokat. – A mi történetünk nem egyedi, rengetegen betegszenek meg, senki sincs biztonságban. A kisfiam az életéért küzdött, én pedig még soha nem imádkoztam annyit, mint amíg beteg volt.