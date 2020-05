Próbababákat ültetnek a vendégek közé a kötelező távolságtartás megkönnyítéséért

Külföld

Próbababákat ültet asztalainak egy részéhez az egyik leghíresebb amerikai étterem Észak-Virginiában, hogy megkönnyítse a kötelező távolságtartást a vendégek számára, amikor a hónap végén újra megnyitja a kapuit.

A három Michelin-csillagos The Inn at Little Washington nevű étteremben már csütörtökön gondosan elrendezték az 1940-es évek divatját megidéző ruhákba öltöztetett babákat.

Noha a járványügyi korlátozások már péntektől enyhülnek Virginia egyes részein, az éttermek egyelőre csak a kültéri helyiségeikben fogadhatnak vendégeket. A The Inn at Little Washington azonban úgy döntött, inkább kivárja a május 29-et, amikor ismét pazar beltéri környezetben fogadhatja vendégeit.

“Amikor azzal a kihívással szembesültünk, hogy gondoskodnunk kell a kötelező távolságtartásról és egyszersmind felére kell csökkentenünk az étteremben egyszerre tartózkodó vendégek számát, akkor a megoldás kézenfekvőnek tűnt: töltsük meg a helyet érdekesen felöltöztetett próbababákkal” – írta közleményében Patrick O’Connell, az étterem séfje és egyben tulajdonosa.

Hozzátette: “így bőven meg lesz az előírt távolság az igazi vendégek között és talán sikerül mosolyt csalnunk az arcukra, lehetőséget adva néhány mókás fénykép elkészítésére is”.

Az étterem tervei szerint a személyzet a próbababákat is rendes vendégként fogja kezelni, rövid beszélgetéseket folytatva velük és alkalmanként megtöltve a poharaikat.

Máshol is igyekeznek alkalmazkodni a vendéglátók: egy thaiföldi étterem plüss pandákat ültet az üres székekre, hogy a vendégek tudják, hova ülhetnek és “ne érezzék magukat egyedül” – idézte a Reuters a bangkoki Maison Saigon vietnami étterem vezetőjét.