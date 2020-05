Rekord! Három nap alatt több mint négyezren igényeltek Diákhitel Pluszt

Extra

Holló Bettina ,

Május 1-jén a Diákhitel Plusz mellett egyéb könnyítéseket is elérhetővé tett a kormány a hallgatók számára. Már az első napok igazolták: most nekik is jól jön az extra támogatás.

A május 1-jei bevezetés óta több mint négyezer felsőoktatási hallgató igényelte a maximum félmillió forintig felvehető szabad felhasználású, kamatmentes Diákhitel Pluszt – tájékoztatott Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója. Az új terméket 2020. december 31-ig igényelhetik az aktív jogviszonnyal rendelkező 55 év alatti hallgatók. Az igényelt összeget a Diákhitel Központ egy összegben folyósítja az igénylő bankszámlájára, melyet egy év türelmi idő után maximum 5 éven belül kell visszafizetnie. A kormány hamar felismerte, hogy extra segítség kell a hallgatóknak ahhoz, hogy a felsőoktatási lemorzsolódás mérséklődjön. Így a Diákhitel Plusz mellett egyéb könnyítéseket is bevezetett: a szabad felhasználású Diákhitel1 az első szemeszterre visszamenőleg is igényelhető, a Diákhitel1 és a Diákhitel2 igénylési határidejét meghosszabbították, a mostanáig felvett, 1,99 százalékos kamatozású Nyelvtanulási Diákhitelek kamatmentessé váltak, a Diákhitel Pluszt igénylők pedig a 2018-tól bevezetett családtámogatásokra is jogosultak.